A Manuela López le pilló por sorpresa la noticia de que es la ganadora de la décimo tercera edición del Premio Aurelio Menéndez, que otorga el Instituto Jovellanos, donde estudia. Estaba tan centrada en el papeleo que debe presentar para hacer la EBAU, que no cayó en la cuenta de que es la alumna con el mejor expediente de todo Bachillerato, en su centro. Un diez de media.

«Estoy muy contenta, lo pensé en alguna ocasión, pero en mi instituto hay gente muy buena», aseguró la galardonada. Ella, humilde, quiso destacar las habilidades de muchos de sus compañeros: «Este premio es al mejor expediente, pero eso no siempre refleja lo que la gente es capaz de hacer. Hay personas que te sorprenden cada día a pesar de no tener una nota de diez».

Su objetivo, una vez supere la EBAU, es estudiar Matemáticas. Tras meditarlo mucho, finalmente se decantó por esta carrera. «Le he dado muchas vueltas, no lo tenía nada claro porque hay muchas cosas que me gustan. Después me especializaré en alguna rama para profundizar más en una materia», explicó.

Siempre fue de sacar buenas notas; de hecho, cuando terminó la ESO también obtuvo un premio por sus buenas calificaciones. Gracias a esa circunstancia, recordó, pudo asistir como espectadora a los Premios Princesa de Asturias.

El año pasado fueron cuatro los alumnos que recibieron este galardón, pues todos ellos tuvieron un diez de nota media. «Fue una generación muy buena, pero en esta, aunque solo me lo hayan dado a mí, también hubo nivel», dice.

Inteligente y solidaria

Como es la única en recibirlo, los 2.000 euros que el IES Jovellanos concede, irán íntegros para ella. Sin embargo, su objetivo para destinar esta cantidad económica es altruista: «Aún no tengo claro lo que haré con él. No sé si lo ahorraré, aunque he pensado en donarlo a alguna asociación o al propio instituto, pues a veces necesitan material».

Manuela será de las alumnas que se va a preparar la EBAU desde casa, pues su padre es grupo de riesgo. «Durante el confinamiento no lo he llevado mal. Gracias a los profesores, que nos ayudaron mucho no solo en lo académico, sino también en lo personal, nos animaban. Así que creo que me podré preparar en casa».