Los Picos resuenan en la Laboral
Una exposición sonora permite escuchar en Gijón el paisaje ambiental del parque nacional
GIJÓN. Viernes, 10 agosto 2018

La iglesia de la Laboral, con su gran acústica y su imponente arquitectura, se llena con los ecos del paisaje de los Picos de Europa. El sonido del deshielo de los Lagos de Covadonga, la corriente del río, los cencerros del ganado, el repicar de las campanas y el piar de los pájaros. Todo se entremezcla para transportar al visitante, como por arte de magia, a los Picos de Europa.

La exposición fue inaugurada ayer por el artista Juanjo Palacios y el viceconsejero de Cultura y Deporte, Vicente Domínguez, y se prolongará hasta el día 30 de septiembre en horario de 12 a 14 y de 16.30 a 19.30 horas. Todo el que asista se encontrará con un gran espacio vacío, el de la iglesia de la Laboral, que invita al visitante a pasear. Y esta vez escuchará además los ecos del parque. Sonidos ambientales que invaden todo el edificio y que proceden de diferentes puntos, aunque el oyente no pueda identificar ni descubrir su origen exacto. Los altavoces no están a la vista. Esa es precisamente la intención de Palacios, reproducir el paisaje sonoro de los Picos de Europa con el mismo efecto que si se estuviera escuchando en el propio parque, donde, debido a su orografía, resulta complicado ver las fuentes que producen esos sonidos. «Es como trasladar los sonidos del paraíso a esta iglesia. Es una obra de arte muy evocadora», valoró Vicente Domínguez. «Parece que uno esté ante los sonidos de la creación, donde luego se va introduciendo la cultura la tecnología y la religiosidad», añadió. La exposición le llevó a su autor más de ocho meses de trabajo, de explorar el parque a través del oído. «La idea es mostrar a la gente que el paisaje no es solo visual. Reconocer la identidad sonora de los Picos de Europa, que este año celebran su primer centenario», señaló Palacios.