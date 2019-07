La FAV pide a la alcaldesa actualizar la cuantía de su convenio M. MORO GIJÓN. Jueves, 18 julio 2019, 04:34

La primera reunión de toma de contacto del movimiento vecinal gijonés con el nuevo equipo de gobierno socialista dejó patente coincidencias sobre los ejes de trabajo y retos del actual mandato, pero también algunas discrepancias de fondo sobre cómo plantear la relación y participación ente el Ayuntamiento y el tejido asociativo de la ciudad.

Uno de los planteamientos donde la entidad que preside Adrián Arias no ha encontrado cercanía ni receptividad ha sido la propuesta de aumentar la cuantía económica del convenio que la FAV tiene con el Ayuntamiento. «No ha sufrido cambios apenas desde 2002, a pesar del aumento de las actividades e iniciativas que desde el movimiento vecinal se han venido realizando en estos años», señalan desde la federación de asociaciones vecinales. «La alcaldesa no se ha querido comprometer a actualizar la cuantía, cosa que respetamos, pero que no compartimos, máxime cuando parece que para otras actividades institucionales no hay problemas para aumentar partidas económicas», añaden.

Entre las propuestas que la directiva de la Federación Vecinal puso encima de la mesa están «la puesta en marcha de los procesos participativos y la reforma integral tanto del Reglamento de Participación como de los Consejos de Distrito» que previsiblemente se iniciará en septiembre. Otro elemento que defendieron los representantes vecinales ante la regidora Ana González fue la pervivencia y profundización del Foro de Movilidad, que en estos momentos «está en una fase de incertidumbre institucional».