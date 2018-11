El PP pide «claridad» sobre la ZALIA y que se diga si es económicamente viable José Agustín Cuervas-Mons exige a Lastra que «deje de marear la perdiz» y considera «tremebundo» que falte energía eléctrica MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 30 noviembre 2018, 06:27

El Partido Popular asturiano considera que no es momento de hablar de si la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) ha de ser cien por cien del Principado, como explicó anteayer el consejero Fernando Lastra, sino de «saber si en estos momentos es económicamente viable o no, si la deuda que han generado unos malos gestores, que son los socialistas, la podemos asumir o no, y si podemos conseguir que tenga potencia eléctrica para que se implanten empresas o no».

Así se expresó ayer el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, quien pidió «claridad» al consejero y que «deje de marear la perdiz». Además, criticó que la zona logística, a la que calificó de «erial», no tenga accesos y consideró que «algunos deberían asumir alguna responsabilidad por esa gestión. Lo que resulta patético y ridículo es que un proyecto como la ZALIA, tantos años después, con tantos millones invertidos y tantas expropiaciones, ahora se nos diga que no hay potencia eléctrica suficiente para que se instale un proyecto empresarial. Es tremebundo».

Contar la verdad

Cuervas-Mons, quien recordó que hay otras empresas públicas en similares situaciones económicas, como Sogepsa, juzgó prioritario «contar con claridad cómo está. Lo de menos es ver si la hacemos cien por cien pública. Lo que hace falta es que se cuente la verdad sobre nuestras empresas públicas, porque la ZALIA es un proyecto muy importante que fue gestionado muy mal».