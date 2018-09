El PP pide mantener los dispositivos de seguridad en la playa de Estaño

La concejala del PP Sofía Cosmen pide que se mantengan durante el mes de septiembre los dispositivos de seguridad en la playa de Estaño al menos los fines de semana, cuando el arenal registra un gran número de usuarios.

El PP se hace así eco de las peticiones de los bañistas de esta playa que el pasado fin de semana, se quejaban de que no existía servicio de salvamento y «y ni siquiera ondeaba la bandera para advertir del estado de la mar».

Cosmen subraya que Estaño es uno de los arenales con mayor afluencia del concejo y pide al Gobierno de Foro que mantenga al menos la bandera «para evitar que los bañistas corran un riesgo evitable».

«Esta situación no es propia de una ciudad con tantos habitantes y que debe mucha parte de su riqueza a los ingresos que se genera con el turismo de playa. Obviamente San Lorenzo y Poniente son las playas con mayor número de bañistas, pero no por ello, el Ayuntamiento debe dejar de prestar servicio, sobre todo en materia de seguridad, a los arenales rurales del concejo. Sencillamente, no es de recibo», sentencia la popular.