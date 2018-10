Piden perseguir los shows cómicos con personas con enanismo VI Congreso sobre Acondroplasia y otras displasias óseas en el recinto ferial Luis Adaro. EUGENIA GARCÍA Domingo, 14 octubre 2018, 02:13

. «Es insultante pensar que una persona se pueda reír de la discapacidad de otra». Y, sin embargo, ocurre. La mesa redonda 'El derecho de la discapacidad en el siglo XXI' celebrada durante el VI Congreso Internacional sobre Acondroplasia que organiza la fundación Alpe se convirtió ayer en un clamor colectivo contra los espectáculos cómicos en los que «se denigra» a las personas con enanismo. El artículo 4 de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, recordó el ponente Felipe Orviz, obliga a prohibir cualquier espectáculo que denigre a otras personas, pero «su aplicación da vergüenza».

Por ello, instaron a los presentes a «implicarse en la lucha social contra el estigma que logre la prohibición absoluta de este tipo de conductas. Estos espectáculos deberían estar prohibidos y perseguidos duramente», incidió Ángel Ruiz, secretario de Alpe. «Existe la beligerancia individual y la colectiva. En lo individual, cada vez que alguien haga un comentario como 'me lo he pasado como un enano', me gustaría que le dijeseis que esta expresión arcaica es insultante. En lo colectivo, cuando tengáis constancia de que existe alguna función humillante, denunciad, luchad. Solo la visualización y el activismo pueden acabar con el 'bombero torero' y otros estigmas», interpeló.