«Me pidió todo el dinero mientras me apuntaba con la pistola y le dije que no» Arma utilizada por el atracador, de 53 años. / POLICÍA NACIONAL Dos empleados de gasolineras hacen frente a un atracador, la misma tarde, en Constitución y Contrueces. La Policía le detuvo minutos después JOSÉ LUIS RUIZ Domingo, 24 febrero 2019, 04:13

Eduardo Torres, de 47 años, evitó un atraco en la gasolinera en la que trabaja enfrentándose a un asaltante, de 53, armado con una pistola cargada. «Me pidió todo el dinero mientras me apuntaba con el arma y le dije que no», explica. Acto seguido se metió en el almacén y esperó a que llegara la Policía, a la que había logrado llamar momentos antes.

La secuencia de los hechos es la siguiente. Sobre las ocho de la tarde del pasado 20 de enero un individuo apareció a pie en la gasolinera de avenida de la Constitución con Manuel Llaneza. «Entró un 'chico', yo estaba solo. Me pidió cien euros y me dijo que me lo devolvería en una semana. Le dije que no y en ese momento entraron dos coches a repostar. Le eché de la tienda para que no se quedara allí y me dijo de malas maneras que no le tocara», recuerda Eduardo.

Cerró la puerta y atendió a los clientes mientras éste esperaba fuera. «Ya me imaginé que me iba a crear problemas, así que llamé a la Policía mientras cobraba y les pedí que me enviaran un coche. Cuando me quedé solo de nuevo, entró y justo sonó el teléfono. Era la Policía para confirmar la llamada, les dije que seguía allí. Él se dio cuenta, sacó la pistola y me pidió todo el dinero. Le dije que no y en cuanto pude me metí en el almacén».

Desde allí, Eduardo pudo ver a través de las cámaras de seguridad cómo el individuo trataba de forzar la puerta, al ver que sus esfuerzos eran en balde, desistió y se fue. Minutos después llegó la Policía y le detuvieron en las inmediaciones, escondido entre dos vehículos aparcados. «No tuve miedo, sabía que la Policía estaba al caer e intentaba ganar tiempo. Un rato después, hablando con los agentes ya lo pensé mejor y me di cuenta del riesgo que había corrido», reconoce Eduardo.

No era el primer intento frustrado de asaltar una gasolinera por parte del atracador. Apenas una hora antes había repetido el modus operandi en la gasolinera de la carretera Carbonera, en el barrio de Contrueces. Allí también comenzó pidiendo cien euros al empleado, que se negó y le golpeó las manos con un palo. Entonces empuñó el arma, el trabajador pulsó un botón de alarma y el asaltante huyó.

Arma cargada

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada de la Policía Judicial se hizo cargo de la investigación y llevó a cabo un registro en el domicilio del arrestado. En él encontraron numerosa munición del mismo calibre que la incautada, era auténtica y estaba cargada en el momento de los asaltos.

Los investigadores continuaron con las pesquisas para intentar averiguar de dónde había sacado el arma y la munición. Tras un mes de indagaciones consiguieron la identidad de la persona que se la había facilitado, siendo arrestado el pasado miércoles como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas. El hombre, vecino de Contrueces, de 40 años, afirmó haber encontrado el arma entre las rocas del espigón de Poniente y habérsela dado a un amigo por no saber qué hacer con ella. La versión «carece de credibilidad», según los miembros de la UDEV, que continúan investtigando su origen.