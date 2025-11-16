La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón

La batalla legal que la rama sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) inició hace ya más de dos años contra el proyecto del ... hospital privado que Quirónsalud pretende llevar a cabo en el barrio de Nuevo Gijón podría alargarse «varios años». Los diferentes recursos que el sindicato, representado por el abogado Marcelino Abraira, ha presentado en este tiempo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Supremo, junto con las medidas cautelares solicitadas para tratar de impedir que se inicie la construcción del hospital mientras no haya un pronunciamiento firme de los tribunales son como palos en la rueda del proyecto.

Son tres los frentes judiciales abiertos ahora mismo. Primero, el recurso contra el convenio por el que el Ayuntamiento de Gijón –bajo el mandato de la socialista Ana González– y la empresa Quirón permutaron las dos fincas de Nuevo Gijón, de titularidad municipal, por unos terrenos en el entorno del Hospital de Cabueñes, necesarios para dotar de nuevos viales a la obra de ampliación. En este sentido, ya ha habido una primera sentencia del TSJA, avalando que dicho acuerdo fue «conforme a derecho». El fallo fue recurrido y se está a la espera de una nueva decisión judicial.

El segundo frente es el que tiene que ver con la modificación del PGO aprobada por el equipo de gobierno municipal para cambiar de bien público demanial a patrimonial la clasificación de las fincas de Nuevo Gijón. El abogado de la CSI ha basado su argumentación legal en que una administración pública no puede permutar unos terrenos que son públicos demaniales. Al hacerlo, afirma, está incurriendo en «fraude de ley». Solo en el caso de existir un interés general –y «aquí yo no lo veo por ninguna parte ya que el acuerdo es con una empresa privada para instalar un hospital privado»– se podría desprender de esos bienes, pero primero sería mediante subasta. Una permuta «sería lo último».

Son estos aspectos que han llevado al bufete de abogados de Abraira a apreciar indicios de «posibles delitos de falsedad documental y prevaricación» por los que están estudiando la posibilidad de recurrir a la vía penal.

En la de lo Contencioso Administrativo, que es en la que se han movido hasta ahora, el tercero de los recursos planteados va dirigido contra el plan especial presentado por la empresa.

Con cada recurso, además, se han solicitado medidas cautelares ordinarias para tratar de suspender cualquier intento del Ayuntamiento de permitir las obras de construcción del hospital Quirón hasta que exista una sentencia firme. Abraira se muestra dispuesto a recurrir también ante el Supremo una hipotética denegación de esas medidas cautelares.

Alargarse «años»

Con esos planteamientos, la batalla judicial contra el hospital privado de Quirón (que sería el tercero que funcionaría en Gijón y el sexto de Asturias) podría alargarse «años».

No sería ninguna novedad para Abraira, un abogado que lleva más de dos décadas pleiteando, en nombre de los vecinos de la Colonia El Pisón, contra la estación depuradora del este, construida junto a la 'Plantona'. Su papel fue clave para conseguir varias victorias judiciales, incluida una sentencia del Supremo en 2016, que declararon ilegal la primera aprobación del proyecto. El conflicto legal contra la depuradora, que sigue en activo, se mantiene en una doble vía judicial, tanto la del contencioso administrativo como la penal.