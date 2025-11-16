El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón

Marcelino Abraira representa a la CSI en su batalla legal contra el proyecto. Es el mismo abogado que lleva dos décadas de pleitos contra la depuradora de El Pisón

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La batalla legal que la rama sanitaria de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) inició hace ya más de dos años contra el proyecto del ... hospital privado que Quirónsalud pretende llevar a cabo en el barrio de Nuevo Gijón podría alargarse «varios años». Los diferentes recursos que el sindicato, representado por el abogado Marcelino Abraira, ha presentado en este tiempo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y el Tribunal Supremo, junto con las medidas cautelares solicitadas para tratar de impedir que se inicie la construcción del hospital mientras no haya un pronunciamiento firme de los tribunales son como palos en la rueda del proyecto.

