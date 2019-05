El Piles arrasa con su oratoria en la Liga de Debate Escolar Los miembros de los equipos del Piles, Montevil, Calderón de la Barca y Roces, con el jurado. / L. SANTIAGO Defiende con soltura tanto el uso como la prohibición del móvil en las aulas. «Hemos estado muchos días sin recreo preparándonos» JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Jueves, 16 mayo 2019, 01:28

Tan bien lo hicieron que al final de los debates el jurado les preguntó si estaban realmente a favor o en contra del uso de los móviles en las aulas, pues defendieron con tanta convicción ambas posturas que no estaba nada claro. La respuesta, variada. «Yo estoy un poco a favor, pero para cosas concretas», explicó Daniel Humberto Alves, miembro del equipo del IES Piles. «Soy más partidario de enseñar que de prohibir», replicó su compañero Carlos Álvarez.

El Teatro Jovellanos acogió ayer la final de la Liga de Debate Escolar Municipal que organiza el Ayuntamiento junto a la asociación Habla Gijón. El Piles se impuso primero al Calderón de la Barca y en una reñida final al Montevil.

«Hemos estado mucho tiempo preparándonos, muchos días sin recreo para venir aquí con ocho argumentos perfectamente cuadrados», confirmó Javi Davis José Mata. Preguntado por la clave, no lo dudó: «Trabajar en equipo. Yo no he debatido porque soy más propenso a ponerme nervioso, pero se me da bien preparar argumentos. Es importante saber aprovechar las capacidades de cada uno».

«Me gusta mucho la política»

También estaba en liza el premio al mejor orador, que en este caso se fue para uno de los componentes del Montevil, finalista de la Liga. Nicolás Gonzalo mereció a juicio del jurado este galardón. «No me lo esperaba. Me gusta mucho el debate y la política es algo que siempre me ha llamado. Estoy muy a favor del uso del móvil en el aula. En mi centro lo usamos en Física y Química con muy buen resultado», afirmó.