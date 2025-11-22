La piscina de la Laboral y su antiguo esplendor

Rafael Suárez-Muñiz Gijón Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Atodos nos ha pillado por sorpresa, buena sorpresa, y creo que, sin haberos escuchado, habréis enarbolado voz en alto, todos: ¡por fin! Es que son muchos años sumida en el más absoluto de los abandonos esa piscina de la Universidad Laboral, que fue una de las primeras en abrirse al público en Gijón. Personalmente desconozco quiénes son o serán sus tracistas, pero podría enterarme fácilmente ya que, para el bien de todos, la Concejalía de Deportes le ha encargado el proyecto a la ETSAM, es decir, a la Escuela, a mi Escuela, de donde han salido y seguirán saliendo los mejores arquitectos y urbanistas de este país.

Esta piscina es un emblema, tanto que de la morfología de su vaso se ha dicho que recordaba al antiguo escudo universitario, por esa forma de croissant con dos 'cuernos' y un saliente central para las competiciones de dimensiones reglamentarias. Si nos detenemos a echar un ojo a la que sería la sección transversal del conjunto: veremos que la Laboral está dispuesta acoplándose a un perfil aterrazado atendiendo a una escrupulosa y repensada zonificación por cotas: el gran edificio, los jardines de Winthuysen con la fuente-estanque, las cinco minipistas polideportivas con la piscina y el antiguo campo polideportivo con pista de atletismo.

Primera curiosidad, esto ya lo dijimos en el suplemento especial del aniversario de su construcción. Sabíais que el arco es el mayor punto de apoyo y sujeción en la arquitectura, sí, esto lo sabéis de sobra. Ofrecen la mayor contención a los empujes verticales y laterales, pues bien: ¿os habéis fijado que la cota de la piscina y las pistas lo que tiene son esos mismos aros pero al revés, en horizontal? Una locura de la ingeniería mental de Luis Moya y su equipo para contener el talud y la pendiente con el menor esfuerzo y materiales posibles.

El cuerpo central de la piscina es rectangular y reglamentario, y tiene cuatro calles. Este vaso se hizo para el curso escolar 1956-57, pero no se comenzó a usar hasta septiembre de 1958. Ahí se dieron importantes campeonatos de natación de alcance regional. Este rectángulo se separa por dos pasarelas curvadas de los apéndices laterales que no son para usos competitivos. Para inaugurarla se organizó el Campeonato de Asturias de Natación; como recoge el diario Voluntad, el día 2 se hicieron pruebas individuales para batir marcas provinciales donde nuestro querido y omnipresente Janel Cuesta, del Club de Natación Cimadevilla, batió el récord regional en 400 metros estilos. Durante los días 6 y 7 hubo abundante participación femenina de diversos clubes de la región, resultando ganadora de la modalidad juvenil la señorita Paquita Castro del Club de Natación Santa Olaya.

Era, pues, una piscina al aire libre para los alumnos pero también para dar cobertura a eventos de este tipo; además, aquí se dieron numerosos e importantes cursillos de natación por parte de voluntarios de Cruz Roja o de Eva Piñera (CNSO) y en todos los veranos estaba de bote en bote. Otra curiosidad, como la gestión docente era jesuítica: a los alumnos de la Inmaculada también los llevaban a bañarse a la piscina de la Laboral.

Por cierto, para cerrar este asunto: los proyectos se hacen con miras amplias si se quieren hacer bien y que sirvan. Esperemos que así sea por parte del Patronato Deportivo y por parte de la ETSAM, ¿de qué sirve arreglar, según proyecto de campaña, la piscina si no se recupera la casa de la maqueta? Una miniconstrucción tapiada antiokupación que sería el perfecto y necesario vestuario, empleada por Luis Moya para hacer sus ensayos para bóvedas en iglesias como en la de San Agustín, enfrente de Nuevos Ministerios.

