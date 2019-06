El pitbull que mordió a una niña en el cuello en Gijón llegó a romper una puerta Dos pitbull en la perrera, en una imagen de archivo. / J. PAÑEDA Los hechos tuvieron lugar el sábado en un piso de Magnus Blikstad. La menor, de cinco años, sufrió una dentellada en el cuello P. SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 3 junio 2019, 01:23

Los hechos ocurrieron el pasado sábado. Un perro de raza pitbull atacaba violentamente a una niña de cinco años en un domicilio de la calle Magnus Blikstad, en el barrio de Laviada (Gijón) causándole varias heridas, una de ellas en el cuello. Los padres de la menor, viendo que no eran capaces de calmar al animal, alertaron a los servicios de emergencias. Hacia la vivienda se dirigieron inmediatamente tres patrullas de Policía Local y una ambulancia, por si se precisase de asistencia médica. Los agentes se encontraron al animal absolutamente fuera de control, con una actitud violenta constante y sin signo alguno de identificar a su dueño. Por su parte, la menor, que presentaba diferentes heridas, fue trasladada inmediatamente al hospital de Cabueñes.

Tal y como establece el protocolo y temiendo que la situación pudiese descontrolarse, los policías requirieron la presencia del lacero municipal, mientras continuaban intentando calmar al can, muy nervioso ante la acumulación de gente y que incluso llegó a romper la puerta de una habitación en la que lo habían encerrado.

La situación, a la llegada del lacero, no era sencilla. El perro continuaba muy nervioso y, pese a que le habían logrado colocar un bozal, no daba muestras de calmarse. Tras varios intentos, el lacero consiguió hacerse con el can y procedió a su traslado al albergue de Serín, donde continúa en estos momentos a la espera de que los dueños tomen una decisión al respecto. Por su parte, la menor precisó de varios puntos de sutura en las heridas provocadas por el animal. Una de ellas no habría resultado de mayor gravedad por cuestión de centímetros, según confirman fuentes cercanas al caso, las cuales advierten de que las consecuencias podrían haber sido mucho peores. La niña continúa en observación en el hospital de Cabueñes.

Relación de autoridad

Expertos consultados por EL COMERCIO niegan que la raza de un perro implique más o menos peligrosidad, aunque destacan que la convivencia entre estos animales y los niños debe estar en todo momento supervisada. «Para un perro, los niños son otros perros. No existe una relación de autoridad como sucede con los adultos. Que el perro sea potencialmente peligroso no quiere decir que vaya a atacar, pero las consecuencias es evidente que, por las características del animal, pueden ser más graves. Lo ocurrido no tiene por qué volver a repetirse. Influyen muchos factores en una reacción violenta de este tipo. Cuando sucede el perro solo tiene en mente su objetivo», explican. El caso suscita opiniones encontradas.