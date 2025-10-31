«En este espacio no solo se confeccionaron camisas, se cosieron los hilos de sus vidas»

Culminó ayer, con el descubrimiento de una placa en la calle Balmes, 65, donde estuvo el emplazamiento original de Confecciones Gijón, S.A., –la fábrica de camisas Ike ... –, el homenaje que a lo largo de este mes se ha rendido a sus trabajadoras y a la empresa por parte de la Fundación Municipal de Cultura. «Escenario de lucha obrera y símbolo de resistencia para generaciones enteras», ensalzó la concejala de Cultura, Montserrat López Moro.

La edil confesó que «yo lo viví muy de cerca porque estudié en el Instituto Calderón de la Barca. En este espacio no solo se confeccionaron camisas, se cosieron los hilos de las vidas de estas mujeres que hicieron historia», alabó la concejala, pidiendo un enorme aplauso para todas las decenas de ex trabajadoras presentes.

Cuatro exposiciones, conferencias y un documental protagonizaron las actividades conmemorativas de la Fundación Municipal de Cultura. «Es un reconocimiento de la ciudad a lo peleonas que fuimos», confesó a EL COMERCIO Ana García Carpintero. Trabajó durante cerca de treinta años en Ike esta gijonesa que recordó: «Bajábamos prácticamente rodando por la calle del General Suárez Valdés, a la carrera. Los jardincillos que había delante de la fábrica servían de lugar de encuentro antes de entrar a trabajar, pero también era donde estábamos con nuestros hijos durante los cuatro últimos años, los del encierro», comentó Carpintero.

«Era nuestra casa»

Un edificio que consiguieron vender las trabajadoras a una constructora, no sin dificultades. «Pero lo logramos, y el dinero fue para nosotras porque era nuestra casa compañeras», gritó Nereida Prieto. Todas se abrazaron, porque como dijo Charo López, «aquí forjamos más que una amistad y es un orgullo que podamos contarlo y no nos olviden»,