¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Montserrat López Moro posa junto a la placa conmemorativa a Ike en presencia de las ex trabajadoras. Ucha
Fábrica Ike

«En este espacio no solo se confeccionaron camisas, se cosieron los hilos de sus vidas»

En el 65 de la calle Balmes, una placa recuerda a la fábrica Ike, «un homenaje a la lucha obrera de sus trabajadoras», indicó Montserrat López Moro

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:57

Comenta

Culminó ayer, con el descubrimiento de una placa en la calle Balmes, 65, donde estuvo el emplazamiento original de Confecciones Gijón, S.A., –la fábrica de camisas Ike ... –, el homenaje que a lo largo de este mes se ha rendido a sus trabajadoras y a la empresa por parte de la Fundación Municipal de Cultura. «Escenario de lucha obrera y símbolo de resistencia para generaciones enteras», ensalzó la concejala de Cultura, Montserrat López Moro.

