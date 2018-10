El plan de empresa de El Musel prevé 2,5 millones para la ZALIA pero con condiciones La zona logística, completamente vacía. / JOSÉ SIMAL Está supeditado a un plan de viabilidad de la sociedad y que los fondos sean para gastos corrientes de este año y el próximo MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Miércoles, 17 octubre 2018, 02:29

Puertos del Estado ha dado de paso el plan de empresa de la Autoridad Portuaria de Gijón y en él se autoriza una partida de tres millones de euros de los que casi 2,5 millones serán dedicados a una operación de fortalecimiento patrimonial de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA). Esta aportación no será, no obstante, gratuita, sino que está sujeta a una serie de condiciones.

La primera de ellas será la presentación por parte de la sociedad logística de un plan de viabilidad. Ese documento ha de mostrar la situación real de la entidad en la actualidad. Pero no solo eso, sino también sus previsiones económico-financieras para los próximos ejercicios. Otra de las condiciones es que la aportación que haga la Autoridad Portuaria de Gijón sea destinada a atender los gastos corrientes de la ZALIA este año y el próximo.

La figura que se adoptará para realizar esta aportación económica será la de un préstamo a largo plazo que se uniría a los ya concedidos.

Una vez aprobada esta aportación, Puertos del Estado no permitirá más préstamos ni operaciones de ampliación de capital a las autoridades portuarias de Gijón y Avilés, ambas integrantes del accionariado de la ZALIA, que cuentan con el 30% y el 15% de participación, respectivamente. El resto de los socios son el Principado de Asturias, con el 40% de las acciones, y los ayuntamientos de Gijón, con el 10%, y de Avilés, con solo el 5%.

A persar de esta aportación por parte del puerto de El Musel, el futuro de la zona logística todavía es delicado y recientemente la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, apuntaba que si el Ministerio de Fomento no ponía once millones de euros, la ZALIA no tendría solución. Más optimista es el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, quien confía en que este mismo mes el ministerio apruebe esa partida para salvar la sociedad. Ese dinero es fundamental para presentar las garantías necesarias para financiara las actuaciones pendientes en la zona logística, como son una nueva subestación eléctrica que dote de energía suficiente a las empresas que se instalen en la ZALIA, y una línea de alta tensión soterrada de 3,8 kilómetros de longitud.