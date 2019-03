El Plan de Movilidad gijonés, pendiente del dictamen de cuatro organismos regionales Fernando Lastra, el pasado viernes en la Junta. / EFE IU achaca al «despiste» de Aparicio, por no tener en cuenta la ley que obliga ahora a asumir una evaluación ambiental, la demora del documento M. MORO GIJÓN. Martes, 26 marzo 2019, 03:23

El Principado examinará en los próximos días si el Plan de Movilidad de Gijón ha de someterse al trámite de evaluación ambiental estratégica, como marca la ley de Transportes y Movilidad Sostenible, o queda exento de hacerlo, dado que fue tramitado antes de que se aprobase la mencionada norma autonómica. Cuatro entes ofrecerán su dictamen.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, le trasladó esta información el pasado viernes en la Junta General del Principado tras ser interpelado al respecto por Héctor Piernavieja, diputado regional de Podemos, sobre la política de transporte público.

Después de que Piernavieja hiciera hincapié en el trabajo de participación en el Foro de la Movilidad que había detrás del plan gijonés, Lastra indicó que de momento lo que existen son criterios diferentes entre el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Gijón.

El pasado 26 de febrero el Principado envió un requerimiento al Consistorio gijonés para reclamarle una evaluación ambiental que habitualmente se elabora previamente a la redacción de planes similares.

La respuesta del Ayuntamiento, el 12 de marzo, argumentó que ese trámite no se puede exigir a Gijón, ya que el plan se elaboró justo cuando la ley de finales de 2018 aún no se había aprobado. Ante esta situación, Lastra avanzó que está prevista una reunión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), la Secretaría General Técnica, la Agencia de Transportes del Principado y el Consorcio de Transportes de Asturias para analizar el asunto.

Entretanto en el ámbito municipal se suceden los reproches de los grupos de la oposición al gobierno local por la forma en que se ha gestionado este asunto. Los dardos se centran en la figura del concejal Esteban Aparicio. El portavoz de IU, Aurelio Martín, achacó a «un despiste» del propio Aparicio, al no tener en cuenta la ley de Transporte y Movilidad del Principado, que obliga a contar antes con un informe de evaluación ambiental. A su juicio, «es imposible que Foro no supiera que se estaba tramitando un ley que iba a condicionar este Plan de Movilidad y que no presentase alegaciones en su momento», algo que le recriminará mañana con una pregunta en el Pleno.

Martín explicó que, por lo que tiene constancia, el edil «despistado» está negociando «una fórmula de encaje» para que no haya que retrotraer el Plan de Movilidad a sus inicios. Una solución que, en cualquier caso, impediría la aprobación definitiva «antes de seis u ocho meses». «Lo que se intenta es no tirar todo el trabajo de un mandato a la basura», añadió.