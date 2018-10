30 de octubre, límite para el plan de vías Terrenos del 'solarón' en los que se prevé construir la estación intermodal, junto al Museo del Ferrocarril. / JOSÉ SIMAL Los grupos municipales prevén movilizaciones si a final de mes no se firma el convenio | El equipo de gobierno pide no anticipar acontecimientos y recuerda que se fijaron unas fechas «y nadie dijo lo contrario» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 15 octubre 2018, 01:29

En la reunión de la junta de accionistas de Gijón al Norte celebrada el 6 de julio se acordó que en septiembre, o a más tardar antes de que finalice octubre, se llevaría a cabo la firma del convenio para desarrollar la eliminación de la barrera ferroviaria. Pero las declaraciones realizadas al respecto por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, publicadas ayer por EL COMERCIO, no echan precisamente luz sobre este asunto y los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón empiezan ya a hablar de movilizaciones si no se rubrica dicho documento en el plazo marcado.

El más prudente fue Fernando Couto, vicealcalde y concejal de Foro, quien señaló que en dicha reunión «se dijo que antes de finales de octubre estaría todo resuelto». El equipo de gobierno «sigue confiando en que el Ministerio de Fomento solucione y resuelva definitivamente la situación».

Couto defiende que aún «estamos en las fechas» por lo que no quiere anticipar movimiento alguno antes de que finalice octubre. «Nos dijeron unas fechas y nadie dijo lo contrario. Esperamos que empiecen las obras de la penetración ferroviaria en la ciudad según lo aprobado por el Ayuntamiento, la junta de gobierno y el consejo de Gijón al Norte. No tenemos por qué pensar que no van a cumplir lo que dijeron que iban a hacer», añadió el edil.

Más escépticos son otros grupos municipales. José Carlos Fernández Sarasola, portavoz de Ciudadanos, criticó al ministro Ábalos porque «ni siquiera viene por Asturias para contarnos los planes. Son promesas, pero sin nada en firme». Sí reclama Sarasola la necesidad de firmar el convenio que desbloquee el plan de vías y advierte de que «lo que se ve en la calle es mucha preocupación. En otros lugares sí se hace y aquí solo hay promesas. En el papel no se ve nada. Lo importante es la firma del convenio para que avance el proyecto».

El portavoz de IU, Aurelio Martínez, también reclama que «haya un convenio firmado con los plazos establecidos y la financiación. Las del ministro son declaraciones mediáticas, pero entre las administraciones hay un compromiso firmado, que es que se rubrique el convenio antes de que finalice octubre». Además, reclamó el mismo trato para Gijón que el que se está dispensando a otras ciudades.

Mucho más beligerante se mostró Mario Suárez del Fueyo, portavoz de Xixón Sí Puede, quien cree que el ministro Ábalos «dilata» el proyecto. «O se firma el convenio ya o vamos a abogar por la movilización social», remarcó el concejal, que mostró su intención de, en la reunión que se celebrará hoy en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos, «impulsar movilizaciones a medio plazo, porque no entendemos la situación en este tema. Las declaraciones del ministro no tranquilizan nada, porque sus explicaciones conducen a ningún lugar. Queremos día y hora para la firma del convenio», apuntó.

Del Fueyo rechaza «más disculpas ni que nos llamen tontos. No podemos seguir en esta situación y queremos un plan concreto para la inversión de 800 millones que se había acordado».

En la misma línea se manifestó el portavoz del PP, Pablo González, quien señaló que lo apuntado por el ministro «es la enésima tomadura de pelo del PSOE». El concejal se mostró partidario de impulsar acuerdos en todos los ayuntamientos asturianos contra la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez: «Al margen de protestar las decisiones en contra de los gijoneses y resto de asturianos, hay que escenificar la soledad del PSOE y llegar a acuerdos con el resto de los partidos».

González se mostró partidario de respetar el «plazo institucional del 30 de octubre», pero advirtió que si no se firma el convenio en esa fecha habrá que pasar a «la movilización en la calle».

De una opinión diferente es el portavoz socialista, José María Pérez, quien aseguró que «me preocupa más que se pongan en marcha los proyectos que cuándo se llevan a cabo los actos protocolarios», en referencia a la firma del convenio del plan de vías. El concejal explicó que lo indicado por el ministro de Fomento en estas páginas «va en la línea que ya dijo en el Senado y hablamos en el pleno del pasado miércoles». Además, apuntó que todo lo que tiene que ver con el ministerio, es decir, el metrotrén y su prolongación hacia Cabueñes, «sigue en marcha, no se ralentiza», mientras que sobre el plan de vías y la construcción de la estación intermodal precisa de un estudio informativo y una tramitación medioambiental previos al proceso constructivo: «Solo afecta a la estación y no al resto del equipamiento».

De todas maneras, señaló que ambas actuaciones «pueden ir en paralelo», ya que los trabajos en el túnel del metrotrén no precisan de la firma del convenio y «solo hay que ir encargando los proyectos.

Pérez apuntó, además, que hay un acuerdo municipal unánime del año pasado en el que se consensuaban y ordenaban las actuaciones a desarrollar. En él se hablaba del metrotrén, con el vaciado del túnel ya en marcha, las construcciones de las estaciones de El Bibio y Justo del Castillo, que ya están excavadas, y el proyecto completo de la de la Plaza de Europa.

La actuación del metrotrén depende directamente del Ministerio de Fomento, pero la del plan de vías y la estación intermodal, de Gijón al Norte, donde también están el Principado, el Ayuntamiento de Gijón y el Adif.