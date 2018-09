El PP plantea fusionar Divertia con la Fundación de Cultura Ciudadanos reclama claridad sobre el control que se hace de las empresas públicas a través de la Intervención I. VILLAR GIJÓN. Domingo, 2 septiembre 2018, 03:29

El presidente del PP de Gijón, Mariano Marín, defendió ayer, a raíz del último informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la actividad de Divertia, que «ha llegado el momento de plantearse qué hacer con esa empresa municipal» y recuperó la idea ya propuesta por su partido en 2016 de integrarla con la Fundación Municipal de Cultura «para evitar duplicidad de procedimientos y estructuras y el solapamiento de actividades». Apuntó que aunque la idea de constitución de esta entidad en 2014, con el apoyo del PP, «no era mala», con el paso del tiempo «lo que hemos constatado es que la gestión ha sido nefasta, con un déficit endémico en todas sus áreas de actividad». Destacó a este respecto cómo de los 10,7 millones de euros que percibe al año «solo 1,8, el 18% son ingresos derivados de su actividad, y el resto son aportaciones del Ayuntamiento. Está claro que, tal como está organizada, la empresa no es viable».

Marín, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, consideró que el informe de la Sindicatura demuestra «que Divertia se le ha ido de las manos a Foro» y criticó que los responsables de la empresa restaran importancia a su contenido señalando que únicamente hace «recomendaciones» ante «defectos de procedimiento». Según el presidente del PP, «es un informe muy duro, que fiscaliza el cumplimiento de la legalidad, no de procedimientos». Lamentó además el «ocultismo» de Divertia al no haber facilitado información sobre los procesos de selección de nueve trabajadores.

El diputado regional José Agustín Cuervas Mons identificó la gestión de la empresa municipal «con la de los chiringuitos socialistas, solo que aquí estamos hablando de una entidad administrada por Foro. Nos gustaría saber si la candidata Carmen Moriyón pretende gestionar también así las empresas regionales si gobierna en el Principado, porque sería lamentable».

Ciudadanos, por su parte, preguntó ayer, a raíz del contenido del informe de la Sindicatura, si las empresas públicas se están sometiendo o no al control de la Intervención municipal. «Se llega a decir que el Ayuntamiento no realizó ninguna actuación de control financiero de Divertia en 2016. Creemos que es la observación más grave y no sabemos si pasa en otras empresas».