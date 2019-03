La plantilla de conservación viaria pide la dimisión de Arrieta Protesta de los trabajadores de conservación viaria celebrada en la plaza Mayor. / D. ARIENZA La asamblea de trabajadores acuerda realizar nuevos paros de dos horas en dos o tres jornadas del mes de abril I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 29 marzo 2019, 01:32

«Alvargonzález incumpliendo y el Ayuntamiento permitiéndolo». Era una de las consignas que repetían ayer, entre petardo y petardo, los trabajadores de conservación viaria concentrados frente al Ayuntamiento para exigir el cumplimiento de las condiciones del actual contrato para la prestación del servicio. «Moriyón, solución» y «Arrieta, trabaja de peón» fueron otras de las frases más coreadas. El concejal de Mantenimiento y Obras era el centro principal de sus críticas después de su intervención en el Pleno del miércoles, en el que aseguró que la empresa Alvargonzález Contratas se ajusta «escrupulosamente» a lo comprometido en su oferta y que por tanto no cabe sanción alguna por incumplimiento ni motivo para la protesta.

«Miente», replicó ayer con rotundidad Hortensio Mortera, secretario de Acción Sindical de CC OO de Construcción y Servicios, quien ya ejerció de portavoz de los trabajadores en la sesión plenaria. Asegura que no es cierto que haya 34 trabajadores con dedicación exclusiva a este servicio, sino 31. «Y por razones de envejecimiento, cuando termine el contrato, quedarán 25». El resto, añade, se cubre con personal de subcontratas. «Miente también cuando dice que el tipo de contrato es el mismo y que las condiciones salariales y de jornada son las mismas para todos, y al decir que no conoce el problema porque llevamos meses pidiéndole reunirnos con él. Ha sido un esperpento, hacía tiempo que no veíamos a un concejal mentir tantas veces en tan poco tiempo. Si le queda algo de decencia debería dimitir».

Ayer los trabajadores volvieron a parar dos horas. Y aunque estaba previsto que fuera el último día en hacerlo, han acordado repetir esta medida de presión dos o tres jornadas más en abril, aún por concretar.