Imagen que ofrecía esta mañana de martes la playa de San Lorenzo, en Gijón, en la zona próxima al Campo Valdés. Damián Arienza
Gijón

La playa de San Lorenzo, otra vez cubierta de carbón

El arenal gijonés amanece 'tomada' por el carbón en la zona más próxima al Campo Valdés

Laura Fonseca

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:27

Vuelven las manchas de carbón a la playa de San Lorenzo de Gijón. Bueno, en realidad nunca se fueron. El arenal gijonés amaneció, una vez más, este martes tomada por el carbón, una imagen que desde hace décadas se torna en habitual. Durante años se culpó de esta contaminación al accidente del 'Castillo de Salas', que encalló en la costa gijonesa en enero de 1986 dejando un gran rastro hullero. El buque cargó con toda la responsabilidad durante décadas, hasta que un estudio del Incar determinó en 2020 que había más de un culpable en esa ecuación y apuntó también hacia El Musel.

El pasado septiembre, la Federación de Vecinos (FAV) de Gijón exigió al Puerto de Gijón acabar con este lastre de una vez por todas. Dejemos de enredar porque el carbón sigue llegando a la playa y ya han pasado 39 años de lo del 'Castillo de Salas', afirmó.

El caso es que la playa de San Lorenzo sigue siendo la gran víctima de la contaminación por carbón, como queda demostrado, una vez más, en la vergonzosa imagen de este martes, 4 de noviembre.

