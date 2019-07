«Las playas son aptas para el baño» Gijoneses disfrutan de un día de calor en la playa de San Lorenzo. / JUAN CARLOS TUERO La alcaldesa visitó el laboratorio donde se realizan los análisis semanales | El responsable del servicio, Jesús Fernández Testón, indicó que tras una tormenta no se pueden hacer muestreos durante cuatro días MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Viernes, 26 julio 2019, 01:20

La alcaldesa de Gijón, Ana González, es consciente de que la calidad de las aguas de baño del municipio genera controversia entre la población y en especial la de la playa de San Lorenzo, que «tiene los riesgos que todos conocemos». Por eso, quiso mostrar el trabajo que se realiza en el laboratorio de Medio Ambiente y que todos los lunes analiza las aguas de baño, a pesar de que la normativa regional lo fija cada quince días. Se analizan la bacteria 'Escherichia coli' y el enterococo intestinal. La alcaldesa quiso ser tajante e indicó que «hay que estar tranquilos con la calidad del agua. Las playas de Gijón son aptas para el baño». Y lo basa en que lo dicen los datos científicos.

El jefe del Servicio de Medio Ambiente, Jesús Fernández Testón, explicó que se toman doce muestras de todas las playas de Gijón y en San Lorenzo se hace en las escaleras 4, 8 y 12. Con esas muestras se hacen cultivos y los resultados se dan a conocer el miércoles, es decir, 48 horas después de la recogida. «Es un cultivo y lleva un proceso», apuntó la alcaldesa, que explicó que, si se diera un resultado positivo se haría otro análisis para saber si era algo puntual y si persistiera el problema se pondría la bandera roja en la playa prohibiendo el baño.

Ante un episodio de fuertes tormentas, como ocurrió años atrás, el protocolo del Principado dice que no se pueden tomar muestras del agua durante cuatro días, según indicó Fernández Testón, pero la posibilidad de cerrar al playa «ya sería una decisión nuestra», apuntó la alcaldesa, quien resaltó que «si se presenta alguna anomalía la decisión sería del Ayuntamiento». Y es que Ana González no oculta su preocupación por la situación de la playa de San Lorenzo, porque «hasta que no se terminen el pozo de tormentas y la depuradora tiene una mayor exposición. ¿Eso quiere decir que cuando se terminen esas obras San Lorenzo siempre estará en óptimas condiciones? No, porque pueden pasar muchas cosas, como vertidos u otras», añadió.

La alcaldesa quiere dar la máxima transparencia a la calidad de las aguas de baño del municipio y desde este mes se vuelve a publicar toda la información sobre el asunto en el portal municipal en internet, además de en el del Principado.