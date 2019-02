El plazo para las candidaturas a presidir la asociación de Serín finaliza desierto Luis Junquera. / J. PETEIRO El actual presidente, Luis Junquera, continuará en el cargo a sus 85 años pese a sus intentos por buscar un relevo «más joven» P. SUÁREZ Jueves, 7 febrero 2019, 02:49

«O están contentos con la gestión actual o aquí no hay iniciativa ninguna. Quiero pensar que es lo primero». Esta era la primera valoración que realizaba Luis Junquera después de finalizar el plazo para presentar candidaturas a presidir la asociación de vecinos San Miguel, en Serín, el cual quedó desierto. Junquera, de 85 años, veinte de los cuales como presidente vecinal, se resignaba ayer a continuar en el cargo.

«Qué remedio. Estábamos abiertos a un relevo y a que alguien más joven se hiciese cargo de la asociación, pero no ha habido manera», afirmaba quien en los últimos días ha intentado convencer a diversos vecinos con el fin de nombrar un sucesor. «Está claro que no hay mucha voluntad. La gente no se quiere implicar y así estamos», explicaba después de haber estado hasta última hora de la tarde pendiente de recibir alguna candidatura. «Yo pensaba que quizás alguien de la actual directiva podía ocupar el cargo, pero no ha querido ninguno dar el paso», comentaba con cierta resignación.

Dada la situación, el próximo día 24, cuando en un principio estaba previsto que se votase la lista ganadora, Luis Junquera volverá a tomar posesión del cargo, aunque continúa dejando la puerta abierta a un posible relevo en la presidencia. Los vecinos achacan la falta de candidatos a la pérdida de gente joven sufrida por la zona en los últimos años, lo cual no deja lugar a sumar alternativas. «Vamos a esperar a ver si va saliendo alguien que quiera hacerse cargo de la asociación. Esperemos que así sea. Mientras tanto seguiremos nosotros de la mejor forma que podamos», afirmó Junquera.