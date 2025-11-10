La plazoleta del arquitecto Díaz Omaña

Janel Cuesta Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Quienes visitan Gijón y pasean la primera vez por el Muro de San Lorenzo, es obvio que intentan abarcar de una sola mirada el maravilloso paisaje marino que va del Cerro de Santa Catalina al Cabo de San Lorenzo y hacia esa línea infinita que llamamos horizonte. Ahora bien, es muy frecuente que tras disfrutar del 'cuadro' que nos regala la madre naturaleza, y ya tratando de conocer más y mejor la ciudad, se detengan ante el mural que enriquece la plazoleta que, por acuerdo municipal del 31 de octubre de 2000, está dedicada al arquitecto José Avelino Díaz y Fernández-Omaña.

Nada más entablar conversación con los visitantes, lo primero es informarles que están ante una obra (grafiti queda corto) que representa la vista que tuvimos desde ese mismo lugar, para luego con toda justicia informar que el autor es el artista madrileño Hugo Lomas, que firma 'SfhiR'. Acto seguido la vista a la izquierda descubre otro mural, este dentro del patio del colegio de San Lorenzo, obra de los alumnos de la clase de Dibujo del propio centro educativo. Una breve explicación sobre el arquitecto que da nombre al lugar, diciéndoles que fue un arquitecto municipal que, entre otras obras, proyectó la Escalera Monumental de la Playa de San Lorenzo que se conoce como La Escalerona, podría ser el final de la historia, pero la cosa cambia si se une al grupo un gijonés que ronda el medio siglo de vida. Entonces el interés por los orígenes de la zona va mucho más allá. Es por ello que aprovechamos esta página para recordar que con anterioridad fue el arenal de San Pedro, y que la capilla que lleva el nombre de San Lorenzo no fue construida hasta 1668, por el arquitecto (o constructor) Miguel Cajigal para la familia de Gonzalo García-Jove y su esposa Lucrecia Argüelles, Señora de Celles. Dicha capilla, además de los cultos religiosos tradicionales en el siglo XVIII, adquirió especial relevancia en la sociedad gijonesa al instalarse en ella 'La Escuela de Cristo' creada por el que sería San Felipe de Neri, compuesta por clérigos y seglares con fines cristianos y sociales. Allí nació el acuerdo para crear en Gijón el Hospital de Caridad en 1804.

Ampliar Fachada y entrada de la vivienda de los Jove-Hevia y Domínguez-Gil, ahora colegio de San Lorenzo.

Casas bajas en 1765

Ahora bien, la zona que actualmente ocupa esta plazoleta y sus proximidades inició su urbanización y consecuentes edificaciones de puro estilo tradicional, de planta baja y todo lo más un piso cuando en la década de 1765 a 1775, bajo la dirección de Manuel Reguera González, se construyó el muro para proteger esa zona de la arena y la mar en los casos de fuertes temporales. A partir de ese momento fueron apareciendo pequeñas tiendas y mercadillos al aire libre que dieron en llamarse 'tiendas del aire' y llegaron hasta la mitad del siglo XX, siempre al socaire de la torre de la familia Jove-Hevia y Domínguez-Gil, que la habitaron hasta el periodo bélico de 1936, y de la propia capilla que dio nombre a la playa de San Lorenzo.

En los años cuarenta del pasado siglo XX, junto con las tiendas del aire y otras más pequeñas de productos de primera necesidad, artículos relacionados con el veraneo y el disfrute en la playa, la vieja torre pasa a ser la Academia España regentada por Domingo del Hoyo, que había sido hermano de La Salle en el colegio de San Eutiquio, con entrada por la calle San Bernardo y San Vicente de Paúl, donde también tenía su escuela de música Juan Vergara, que era a su vez un destacado miembro de la Banda Municipal. Con posterioridad, el jurista Manuel Rendueles, profesor en la Escuela de Peritos Industriales, sería asimismo director de la Academia España hasta 1970, cuando dio paso al nuevo colegio Mayfer.

Ampliar Vista parcial de la plazoleta con la fuente y el mural de Hugo Lomas.

Entretanto, en la capilla de San Lorenzo se había dicho la última misa el 10 de agosto de 1954 y las tradicionales edificaciones de la zona habían sido derribadas, así como el almacén de Materiales de Saneamiento de Alfonso Vigil-Escalera, que tenía su entrada al establecimiento por San Bernardo, número 17 y 19. En ese solar, Construcciones Fresno levanta el Edificio Bahía proyectado por Joaquín Sebares y en sus bajos se instala el restaurante Las Carolinas, que permaneció abierto solo una década para dar paso a la actual La Taberna del Piano y al Sport Bar San Lorenzo haciendo esquina con la calle Julio Somoza.

Más de 300 alumnos

A partir de 1987 se gestó la creación de esta plazoleta, entonces sin nombre, cuando ocho profesoras crean la Cooperativa 'los Escudos' para establecerse en el viejo edificio de los Jove-Hevia, que últimamente habían ocupado los colegios citados, previa compra y nada fáciles trámites burocráticos que obligaban, entre otras cosas, a crear la plazoleta y dotar de otra entrada al colegio. Asi abrió el colegio bilingüe de Educación Infantil, Primaria y Secundaria para más de 300 alumnos que da prestigio a Gijón y vida a una zona que, junto con la cafetería California y el bar La Playa –ahora Café San Pedro regentado por Rubén Suárez–, aportan su experiencia gastronómica a esta plazoleta cada vez más vinculada al verano y a la playa, que con su fuente en el centro, curiosamente sirve además de ocasional 'balneario' cuando ya la rampla de la escalera número 2 está a tope, y también para organizadores y participantes en las travesías a nado que periódicamente se celebran en mar abierto. Por su parte, la capilla de San Lorenzo que, tras un largo periodo de abandono, fue rehabilitada con la colaboración del Club Rotario de Gijón, estuvo unos años dedicada a sala de exposiciones y actos culturales y desde hace quince años está dedicada al comercio con el significativo nombre de 'Capilla de la moda'.