El guiño que desató la bronca en el Pleno de Gijón «Es usted un maleducado, eso no lo hace cuando se refiere a otro concejal», le reprochó a Manuel del Castillo

El concejal del PP Manuel del Castillo protagonizó en el Pleno de este miércoles dos de los momentos más tensos de la sesión, uno de los cuáles incluyó una amenaza de expulsión por parte de la alcaldesa, Carmen Moriyón. Su primer encontronazo fue con el edil Alejandro Zapico, de Xixón Sí Puede, a quien durante una intervención se refirió como «el señor de Podemos». Zapico lo consideró «una falta de educación» y le pidió que se refiriera a él por su nombre. «De educación, por favor, no me dé clases», replicó Del Castillo. Cuando el cruce de reproches empezaba a subir de tono, la alcaldesa medió para pedir a ambos calma. «Si quiere le digo el nombre completo del concejal, por si se quiere dirigir a él», zanjó Moriyón.

Menos comprensiva se mostró la regidora con el edil del PP en otro encontronazo, en esta ocasión con la concejala socialista Lara Martínez, quien firmaba una iniciativa para reclamar la limpieza de parcelas abandonadas en Nuevo Roces. Cuando le tocó intervenir, Del Castillo la mencionó como «la señorita que hizo la proposición», algo que Martínez le reprochó enfadada cuando volvió a tener el turno de palabra. «Ya se lo dije en otra ocasión. No soy señorita y no admito ni que se refiera a mí en esos términos ni que cuando se dirija a mí me guiñe un ojo. Es usted de esas personas que confunde la cordialidad en el trato con otras cosas. Espero que sea la última vez, porque no es la primera», le afeó.

Del Castillo pidió amparo a Moriyón como presidenta del Pleno y exigió que la edil socialista retirara sus palabras «porque lo que dice no es cierto». La alcaldesa, no obstante, se puso del lado de la concejala. «Le pido silencio, señor Del Castillo, porque si no va a tener que abandonar el Pleno. Lleva un rato provocando y lo que dice la señora Martínez es verdad. Usted se sonrió y le guiñó el ojo para dirigirse a ella. Todos lo hemos visto». Moriyón calificó al edil del PP de «maleducado» y señaló cómo «al concejal que usted llamaba 'señor de Podemos' no le guiña el ojo, pero a la concejala sí».