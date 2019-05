El Pleno declara la guerra a los pisos turísticos ilegales e insta a los vecinos a denunciarlos Una de las votaciones del Pleno de ayer, en el que la mayoría de los concejales hicieron sus últimas intervenciones del mandato. / D. ARIENZA En Gijón hay 622 viviendas dadas de alta o en proceso de registro, «pero se desconoce cuántas operan sin los permisos necesarios» IVÁN VILLAR GIJÓN. Miércoles, 1 mayo 2019, 02:06

El concejal Orlando Fernández, de Xixón Sí Puede, asegura haber hecho la prueba. «Entré en una plataforma digital y busqué viviendas de uso turístico en un radio de 500 metros alrededor de mi domicilio. De las 25 que visité, solo tres tenían fuera el cartel que indica que están dadas de alta», explicó como ejemplo de un fenómeno «que crea situaciones de competencia desleal, genera en muchas ocasiones problemas de convivencia con los vecinos y hace subir los alquileres». Y aunque la regulación y control de este tipo de establecimientos no es competencia municipal, la formación morada llevó ayer al Pleno una propuesta para que el Ayuntamiento ponga en marcha acciones encaminadas a identificar las viviendas que se estén alquilando con fines turísticos de manera irregular. «No pretendemos ir contra los pequeños propietarios ni contra el alquiler vacacional tradicional, sino contra quienes no están dando de alta sus pisos, e incluso contra los fondos de inversión que están empezando a acaparar el parque inmobiliario».

La iniciativa presentada por Xixón Sí Puede, y que fue aprobada por unanimidad, reclama en concreto el desarrollo de «una campaña en colaboración con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas y los presidentes de las comunidades de vecinos para informar de la normativa en materia de Viviendas de Uso Turístico y Viviviendas Vacacionales y de los derechos de los propietarios y para tratar de detectar las viviendas que operan de manera ilegal». El acuerdo incluye además la realización de un «mapeo» sobre el uso del hospedaje en la ciudad «para detectar en qué barrios se están dando las mayores concentraciones, con el fin de hacer un diagnóstico de impacto de los alojamientos turísticos en el tejido urbano de cara a futuros posibles planes especiales». Sobre esta última cuestión, Orlando Fernández destacó la necesidad de saber «dónde puede estar habiendo un desplazamiento de la población» como consecuencia de la sustitución de viviendas, legales o no, por pisos de alquiler. En Gijón existen en torno a 622 viviendas dadas de alta para estos usos o en tramitación para ello, «pero se desconoce cuántas operan sin permisos municipales y autonómicos».

El concejal de Turismo, Jesús Martínez Salvador, admitió que la proliferación de este tipo de alojamientos «es un asunto que nos preocupa y pondremos en marcha las acciones necesarias», si bien remarcó que las competencias municipales son «limitadas» y apuntó que «la forma correcta de regular estas viviendas debería ser el paraguas nacional». Recordó la experiencia de ciudades «que trataron de hacer regulaciones por su cuenta y después llegaron sentencias que las tumbaron». Consideró además que la solución «no pasa por prohibir, sino por regular, para que puedan competir en el mercado de manera equiparable a otros».

La socialista Lara Martínez también incidió en «la gravedad de la competencia desleal y los problemas de convivencia que generan en las comunidades de vecinos» los alquileres no regulados. También Manuel del Castillo, del PP, defendió «un control a fin de evitar posibles ilegalidades». Y Aurelio Martín. de IU, indicó que «aunque todavía no tenemos los problemas de otras ciudades, no quiere decir que no los vayamos a tener en el futuro», algo que también comparte Ciudadanos. «Es necesario anticiparnos a los problemas que se pueden generar», indicó su portavoz municipal, José Carlos Fernández Sarasola.