Podemos cifra en un 66,5% el apoyo ciudadano a dejar como parque el 'solarón' de Gijón: «Es un clamor»

«Gijón quiere parque». Es la rotunda afirmación de la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, tras una encuesta encargada por su grupo municipal a ... la empresa Gesop y consistente en 600 entrevistas telefónicas a otros tantos ciudadanos mayores de edad de todos los distritos de Gijón, con una distribución proporcional a su población. A los encuestados se les planteó una únca pregunta: «¿Qué cree que debe hacerse con el 'solarón': convertirlo en un parque o edificar?». Y según señaló la concejala, la respuesta es «abrumadora» a favor de la renuncia a la construcción de viviendas y convertir lo que «ahora es un prao» en un parque adecuado «al urbanismo del mañana», con zonas verdes, zonas estanciales, equipamientos deportivos, zonas infantiles... «La medida estrella del programa de Foro, socio mayoritario del gobierno, fue crear un gran parque, donde dibujaban incluso un lago. Y ahora deben hacerse responsables de las expectativas que generaron a la ciudadanía, con la gran mentira de la campaña electoral de Carmen Moriyón. La gente lo que quiere es un parque, y el gobierno lo sabe», señaló.

El resultado de la encuesta encargada por Podemos, con un margen de error del 4,1% y un nivel de confianza del 95% «que la hacen estadísticamente significativa», cifra en un 66,5% el volumen de población del concejo favorable al parque, frente a un 22,3% que apuestan por la edificación. «Hablamos de casi el triple», destacó la concejala, quien considera que con estos datos «no se puede mantener un rumbo que conduce a construir en estos terrenos, contra el claro sentir mayoritario de los gijoneses». Un 11,1% de los encuestados quedan encuadrados en el «no sabe/no contesta». Olaya Suárez destacó además la distribución homogénea tanto por género (defienden el parque un 67,4% de las mujeres encuestas y un 65,5% de los hombres) como por edad, destacando en este último caso el mayor apoyo a la opción verde entre la población más joven (71,4% de los encuestados de 18 a 29 años y 81,1% entre 30 y 44 años).

Ampliar La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, durante la presentación de los resultados de la encuesta sobre el 'solarón'. I. V.

En lo que respecta a la distribución territorial, el apoyo al parque también está por encima del 60% en todos los distritos, lo que según señaló la concejala evidencia que «este no es un proyecto solo para los vecinos de la zona centro, sino un proyecto de ciudad que vamos a disfrutar todos los gijoneses». Sí destacó que en el caso de esa zona centro quienes apuestan por la zona verde representan un 70,3%, porcentaje solo superado por el cosechado en la zona oeste (70,8%).

Por último la encuesta recogió la opinión de los participantes también en función del partido con el que se identifican. «Es especialmente llamativo que defienden mayoritariamente el parque los votantes de todos y cada uno de los partidos con representación en la Corporación municipal, incluidos los de los partidos que forman parte del gobierno local», incidió Suárez. Así, tras el 100% de los votantes de Podemos y el 81,1% de los de IU, el tercer partido cuyos votantes refirieron un mayor apoyo a la opción del parque es Foro, con un 71%. Entre los votantes socialistas optan también por esta gran zona verde un 67,9% de los encuestados, en Vox un 59,5% y en el PP un 47%, que si bien es menos de la mitad «sigue siendo más de los que piden edificar, que son un 37,9%».

La portavoz de Podemos criticó que «el gobierno municipal se escuda en que Adif no quiere renegociar el proyecto» y recordó que ya en el Pleno de abril plantearon que el Ayuntamiento realizara una consulta popular «que le sirviera para tener argumentos» y para presionar al Ministerio de Transportes, así como para conocer la opinión de la ciudadanía con respecto a uno de los grandes proyectos que tiene en marcha la ciudad. Ante la negativa a celebrar esta consulta desde el Consistorio, «decidimos preguntar nosotras y el apoyo popular a hacer un parque en el 'solarón' es innegable y un clamor». La edil prometió seguir promoviendo iniciativas en esta línea, «porque no vamos a abandonar esta pelea».