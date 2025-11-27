El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajos de limpieza de los terrenos del plan de vías más próximos a la estación intermodal. Arnaldo García
Plan de vías

Podemos cifra en un 66,5% el apoyo ciudadano a dejar como parque el 'solarón' de Gijón: «Es un clamor»

La formación, tras encuestar por teléfono a 600 gijoneses, reclama a la alcaldesa «que cumpla su promesa estrella de campaña electoral»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:53

«Gijón quiere parque». Es la rotunda afirmación de la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, tras una encuesta encargada por su grupo municipal a ... la empresa Gesop y consistente en 600 entrevistas telefónicas a otros tantos ciudadanos mayores de edad de todos los distritos de Gijón, con una distribución proporcional a su población. A los encuestados se les planteó una únca pregunta: «¿Qué cree que debe hacerse con el 'solarón': convertirlo en un parque o edificar?». Y según señaló la concejala, la respuesta es «abrumadora» a favor de la renuncia a la construcción de viviendas y convertir lo que «ahora es un prao» en un parque adecuado «al urbanismo del mañana», con zonas verdes, zonas estanciales, equipamientos deportivos, zonas infantiles... «La medida estrella del programa de Foro, socio mayoritario del gobierno, fue crear un gran parque, donde dibujaban incluso un lago. Y ahora deben hacerse responsables de las expectativas que generaron a la ciudadanía, con la gran mentira de la campaña electoral de Carmen Moriyón. La gente lo que quiere es un parque, y el gobierno lo sabe», señaló.

