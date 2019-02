Podemos Asturias califica de «atropello jurídico» que Madrid permita a Espiño ser candidata Andrés Fernández. / P. LORENZANA Acusan a «la comisión de garantías de Echenique» de actuar en contra del reglamento y advierten de que un juez podría anular las primarias I. VILLAR Domingo, 3 febrero 2019, 02:15

La anulación por parte de la comisión estatal de garantías de Podemos del acuerdo del comité electoral regional que excluía de las primarias de Gijón a la diputada autonómica Rosa Espiño no ha sentado nada bien en Podemos Asturias. «Nos llega un importante cabreo y malestar desde la militancia por lo que consideran un atropello jurídico», señalaba ayer su secretario de Organización, Andrés Fernández Vilanova, quien cree que lo ocurrido con esta candidatura sitúa el proceso de primarias municipales en el concejo «en una situación delicada».

El comité electoral, previa denuncia de un inscrito, anuló el jueves la candidatura de Espiño al entender que no cumplía el requisito sobre antigüedad en el censo. El reglamento exige a quienes opten a encabezar la lista electoral llevar un mínimo de tres meses en la circunscripción correspondiente. Rosa Espiño se inscribió en Gijón el 2 de enero, cuando según el comité electoral debía haberlo hecho antes del 1 de noviembre. La diputada recurrió ante la comisión de garantías, que cree que interpretar el criterio de antigüedad como «referido a la provincia» y no exclusivamente al municipio «no contraviene el principio de igualdad», a lo que añade que «el requisito de obtención de avales refleja el arraigo que una persona tiene en el municipio» y en este caso Espiño no solo logró los mínimos exigidos, sino que fue la candidatura que más cantidad aglutinó.

El secretario de Organización de Podemos Asturias se muestra en total desacuerdo con la decisión adoptada por «la comisión de garantías de Echenique» y cree que el acuerdo del comité electoral regional se atenía perfectamente «al reglamento que elaboró la propia Secretaría de Organización de Echenique, que dicce que hay que estar inscrito tres meses antes en la circunscripción, y que esta es el concejo. Lo ocurrido con esta candidatura era clara y objetivamente causa de exclusión».

Fernández califica como «una arbitrariedad llamativa» la interpretación hecha por el órgano estatal y destacó que venía acompañada del voto particular de uno de sus cinco miembros que daba la razón al comité electoral asturiano y manifestaba desconocer quién había redactado el texto de la resolución.

«Esta es una situación muy delicada, porque resolviendo como lo están haciendo, saltándose su propio reglamento, abren la puerta a que pueda haber reclamaciones en el juzgado y nos topemos con anulaciones de primarias como las que ya ocurrieron en Cantabria o La Rioja», añadió el secretario de Organización de Podemos Asturias. «Es desagradable, porque nos genera una importante inseguridad jurídica».