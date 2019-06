Podemos presentará al PSOE un decálogo de condiciones para apoyar a Ana González Loreto Sánchez, Mery Cotarelo, Yolanda Huergo y Mario Suárez, minutos antes del inicio de la asamblea de Podemos. / DAMIÁN ARIENZA Incluye la renta social, limitar el sueldo de los ediles, implantar un «IBI para ricos» y disolver Divertia. Si no logra un compromiso se abstendrá IVÁN VILLAR GIJÓN. Viernes, 7 junio 2019, 01:52

Dar continuidad a la renta social municipal, reducir el sueldo de los concejales y la alcaldesa, disolver Divertia e implantar un tipo más elevado del IBI para los bienes urbanos no residenciales cuyo valor catastral supere el millón de euros. Son algunas de las condiciones acordadas por la asamblea de Podemos para que sus tres concejalas voten el próximo sábado a favor de la investidura como alcaldesa de la socialista Ana González. Con 86 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, se decidió presentar al PSOE un decálogo con algunas «cuestiones fundamentales» del programa de la formación morada, con la intención de arrancar a la candidata a la Alcaldía un «compromiso político» con las mismas.

La cabeza de lista de Podemos-Equo, Yolanda Huergo, apuntó que «no hablamos de líneas rojas ni de puntos irrenunciables», aunque consideró que en la negociación sobre el apoyo o no a Ana González «no vale con hablar de abstracciones ni de cuestiones genéricas, sino que debemos poner sobre la mesa medidas programáticas reales». También el secretario general del partido en Gijón, Mario Suárez, indicó que no esperan necesariamente que el PSOE acepte el 100% de su decálogo. «En el caso de la renta social, igual no se pueden comprometer sin ver las cuentas con la cantidad que pedimos, pero sí queremos que muestren voluntad de que el programa seguirá adelante y que en 2020 habrá dinero para él. Y en cuanto a la limitación de sueldos, si tragamos con la anterior alcaldesa, posiblemente toque hacerlo otra vez».

Renta social municipal Mantener el programa, con una dotación mínima de 6 millones de euros. Educación infantil Construir más escuelas de 0 a 3 años. Contaminación Buscar soluciones a la depuradora e implantar redes separativas de agua. Barrios Plan de choque que contemple obras en Perchera-La Braña, Pumarín, La Camocha y el polideportivo de La Calzada. Sueldos Limitarlo para concejales y alcaldesa en 2,2 veces el salario mínimo (1.980 euros). Asociaciones Crear una oficina de subvenciones que agilice el pago de las ayudas públicas. Educación Un plan de obras para los colegios. Divertia Disolver la empresa. Ayuda a domicilio Estudiar la remunicipalización del servicio. Impuestos Poner en marcha un «IBI para ricos».

La intención del partido es mantener en los próximos días un nuevo encuentro con el PSOE para trasladarles la decisión de su asamblea. En función de las respuesta de los socialistas, será el consejo ciudadano el que decida si se dan las condiciones para votar a favor. En caso contrario, el acuerdo es abstenerse, si bien en la reunión de ayer hubo quien planteó incluso que Yolanda Huergo presentara su candidatura a la Alcaldía. Esta opción, no obstante, no se votó dada la «abrumadora mayoría» de la otra.

Respecto a cifras concretas, para la renta social Podemos pide un compromiso mínimo de 6 millones de euros y para empezar a implantar un sistema de saneamiento basado en «redes separativas» -aguas negras por un lado y aguas de lluvia por otro-, «dos o tres» millones. El sueldo de concejales y alcaldesa no debería sobrepasar los 1.980 euros al mes, que es el equivalente a 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. También reclama un plan de barrios «con actuaciones concretas en Perchera-La Braña, Pumarín, La Camocha y el polideportivo de La Calzada», otro de obras en colegios y una oficina de subvenciones que agilice y simplifique el pago de ayudas a las entidades sociales. Para el servicio de ayuda a domicilio pide «una solución» que incluya estudiar de un modo «serio y con informes externos» su posible remunicipalización.

A puerta cerrada

A diferencia de asambleas anteriores -entre ellas la que en 2015 decidió someter a referéndum si se apoyaba o no al candidato socialista José María Pérez-, la de ayer no admitió la presencia de la prensa. El partido lo justificó en su intención de evitar que intervenciones particulares relativas a «aspectos que son colaterales sean los titulares del día siguiente». Sí se pudieron tomar imágenes al principio y se dio una rueda de prensa al final, fórmula habitual en el resto de partidos pero hasta ahora no en Podemos, con asambleas abiertas.