Podemos reclama al Principado que medie para frenar los desahucios de La Camocha P. S. GIJÓN. Domingo, 6 octubre 2019, 02:34

«La iniciativa ciudadana consiguió el pasado lunes paralizar un desahucio en La Camocha, pero las administraciones no podemos quedarnos al margen de un problema tan serio», indica la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Yolanda González Huergo. Aludía al intento de desalojo de María del Carmen Fernández, el primero «de otros muchos procesos que están por venir. No debemos olvidar que hay más de treinta familias afectadas y no sabemos si la próxima vez se tendrá el mismo éxito», previno la edil.

Por todo ello recordó que en junio de 2018 el pleno municipal reclamó al equipo municipal y al Principado que mediaran en el conflicto entre las familias y la propiedad de las casas del poblado minero. «El Ayuntamiento tiene que instar ya al Gobierno regional a tomar cartas en el asunto», indicó González Huergo.

La formación propone a las administraciones que presten auxilio jurídico a los afectados y garanticen una vivienda en caso de que sean expulsados de sus domicilios. También plantea al Principado que estudie la opción de comprar el poblado y poner a disposición de las familias seguir con un alquiler social.