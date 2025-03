Podemos seguirá pidiendo la renta social pese al nuevo ingreso vital

I. V. gijón. Miércoles, 10 de junio 2020, 01:48 Comenta Compartir

La portavoz de Podemos-Equo, Yolanda González Huergo, aseguró ayer en una entrevista en Canal 10 que su grupo aún aspira a dar continuidad a la renta social municipal pese a la puesta en marcha estatal del Ingreso Mínimo Vital. «Una ayuda de tipo finalista como la que planteaba ese programa es absolutamente necesaria y la idea es que sea compatible con esta medida de la administración central. Seguiremos peleando para que en la ciudad se implante la renta social o un programa equivalente», señaló. Antes de la crisis del coronaviru, recordó, ya se mantenían conversaciones con vistas a convocarla en abril, «pero se nos echó el tiempo encima».

La edil también se refirió al debate en torno a la estación intermodal, que consideró «parcial» porque en su opinión deja fuera cuestiones como la supresión de la barrera ferroviaria. «Tengo miedo de que empecemos a movernos sobre la base de un plan de vías desvirtuado y que al final tengamos una estación que no sé si será intermodal, si tendrá aparcamiento soterrado o en superficie, ni quién explotará el metrotrén o qué frecuencia tendrá». Tras asegurar que aún no tiene elementos de juicio para optar por un emplazamiento u otro, indicó que «si tengo que agarrarme a algo, me agarro al consenso, que lo hubo».