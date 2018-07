Poemas recitados al oído, talleres culturales, juegos tradicionales y música Los participantes de la iniciativa 'Susurradores' en una dinámica de grupo. / ARNALDO GARCÍA C. RODRÍGUEZ GIJÓN. Jueves, 26 julio 2018, 03:35

Escritores, escultores, diseñadores de moda y poetas. Todo en un mismo lugar, el festival del Arcu Atlánticu. Los talleres artísticos y culturales para niños y mayores comenzaron ayer en Cimavilla. «Gijón es un museo de esculturas al aire libre», aclaró la monitora Virginia Darias a los niños que la miraban expectantes siguiendo sus explicaciones sobre el 'Elogio del Horizonte'. Unos pequeños que no solo aprendieron sobre Chillida y su obra sino que también realizaron su propio proceso creativo para componer con alambre y estropajos su 'Elogio' particular. El taller se repetirá hoy y mañana a las once de la mañana en la Casa del Chino para todos 'artistas' en ciernes que deseen apuntarse.

Los niños también fueron protagonistas en la creación de un libro colectivo. Una actividad, que a lo largo de tres días pretende introducir a los pequeños en «todos los oficios relacionados con el mundo del libro». El día de ayer se escribió e ilustró un cuento, y hoy y mañana tendrá lugar un simulacro de proceso editorial y promoción.

La poesía también tiene su hueco en este certamen. 16 adultos relacionados con el mundo del teatro bajo la dirección de Garbi Losada preparan desde ayer una acción poética, denominada 'Susurradores', que se podrá disfrutar en Cimavilla mañana a partir de las 18 horas. Los poetas susurran al oído de los viandantes un poema para «promover el encuentro de las personas». Una experiencia muy cuidada «capaz de poner los pelos de punta»

El día de ayer grandes y pequeños también pudieron disfrutar de un taller de customización de ropa, llevado a cabo por el FP de moda del IES Número 1, un cuentacuentos 'Los gatinos ecoloxistes' de Helena Trexu , en el que se trataba de promover la tolerancia y los valores cívicos además de la llingua asturiana. Los juegos tradicionales en la calle también hicieron las delicias de grandes y pequeños. La jornada terminó con el concierto de Cristián Silva en la plaza Mayor.