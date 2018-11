Polémica por el vídeo de un conductor de autobús usando el móvil Fotograma del vídeo grabado en un autobús municipal. / E. C. Un pasajero habitual compartió las imágenes en internet «porque si solo informaba a EMTUSA, no iban a hacer nada» E. C. GIJÓN. Sábado, 17 noviembre 2018, 05:31

Un vídeo grabado por un pasajero de EMTUSA y difundido a través de internet ha generado una importante polémica. En la grabación, de ocho segundos, se ve al conductor del autobús sujetando con su mano izquierda el volante, mientras en la derecha sostiene un teléfono en el que parece ir escribiendo con el pulgar. Alterna la mirada entre la carretera y la pantalla.

El suceso ocurre en pleno debate sobre la intención de la Dirección General de Tráfico de endurecer las sanciones a los conductores que sostengan el teléfono móvil en una mano, mientras conducen y, por ejemplo, envían mensajes o revisar sus redes sociales.

Las imágenes, según asegura su autor, fueron tomadas el miércoles pasado en la calle Magnus Blikstad. «Lo grabé porque no es la primera vez que ocurre y, en otras ocasiones, aunque otros pasajeros le llamaron la atención no hizo caso alguno», afirmó. Sobre su decisión de subir el vídeo a las redes sociales, donde ayer había sido compartido por al menos 5.000 personas y acumulaba más de 125.000 visualizaciones, argumentó que «no tenía intención de hacer mal a nadie, ni buscaba ningún minuto de gloria. Únicamente quería denunciar un comportamiento que pone en riesgo a los pasajeros. Ya vi algo parecido en un autobús de una empresa privada, les mandé fotos y el conductor siguió haciéndolo. Así que pensé que si solo informaba a EMTUSA no iban a hacer nada».

Al margen de la acción del conductor, muchos internautas criticaron ayer que el pasajero le grabara en su trabajo, algo que la empresa municipal prohíbe, y lo compartiera en las redes. Al cierre de esta edición no constaba el inicio de ninguna acción de la empresa, que declinó valorar el vídeo.