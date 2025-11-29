El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agentes de la Policía Local sobrevuelan el dron por la zona del Infanzón. Arnaldo García

La Policía controla con el dron las zonas más castigadas por los robos en casas en Gijón

Las fuerzas de seguridad trabajan con un coche sospechoso, de un modelo concreto, en el que sospechan que se desplazan los ladrones

Olaya Suárez
Damián Arienza

Olaya Suárez y Damián Arienza

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:53

La fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen el refuerzo de las vigilancias y controles en el concejo de Gijón y en los alrededores con ... motivo de la oleada de robos en viviendas en las últimas semanas. Una de las medidas que se ha sumado a los puntos de verificación de vehículos y ocupantes, así como a las labores de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, es el uso del dron por parte de la Policía Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

