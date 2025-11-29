La Policía controla con el dron las zonas más castigadas por los robos en casas en Gijón

La fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen el refuerzo de las vigilancias y controles en el concejo de Gijón y en los alrededores con ... motivo de la oleada de robos en viviendas en las últimas semanas. Una de las medidas que se ha sumado a los puntos de verificación de vehículos y ocupantes, así como a las labores de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, es el uso del dron por parte de la Policía Local.

Los agentes han sobrevolado el sistema de control aéreo (con una gran precisión de imagen y reconocimiento) por las zonas más castigadas, como Somió, La Providencia, el Infanzón, Cabueñes y Deva, en busca de vehículos sospechosos. Al parecer, trabajan con una marca y modelo determinado en el que se podrían desplazar los integrantes de la banda itinerante. Ese coche está siendo buscado por las patrullas que (tanto rotuladas como con vehículos camuflados) a diario peinan el concejo y realizan controles.

Los ladrones han cometido una veintena de robos en chalés. Utilizan siempre el mismo patrón y actúan siempre en la misma franja horaria: entre las seis de la tarde (una vez anochecido) y las nueve de la noche, cuando creen que la casa está vacía. Sin embargo, en al menos dos ocasiones, los moradores estaban dentro.