La Policía controla con el dron las zonas más castigadas por los robos en casas en Gijón
Las fuerzas de seguridad trabajan con un coche sospechoso, de un modelo concreto, en el que sospechan que se desplazan los ladrones
Gijón
Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:53
La fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen el refuerzo de las vigilancias y controles en el concejo de Gijón y en los alrededores con ... motivo de la oleada de robos en viviendas en las últimas semanas. Una de las medidas que se ha sumado a los puntos de verificación de vehículos y ocupantes, así como a las labores de investigación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, es el uso del dron por parte de la Policía Local.
Los agentes han sobrevolado el sistema de control aéreo (con una gran precisión de imagen y reconocimiento) por las zonas más castigadas, como Somió, La Providencia, el Infanzón, Cabueñes y Deva, en busca de vehículos sospechosos. Al parecer, trabajan con una marca y modelo determinado en el que se podrían desplazar los integrantes de la banda itinerante. Ese coche está siendo buscado por las patrullas que (tanto rotuladas como con vehículos camuflados) a diario peinan el concejo y realizan controles.
Los ladrones han cometido una veintena de robos en chalés. Utilizan siempre el mismo patrón y actúan siempre en la misma franja horaria: entre las seis de la tarde (una vez anochecido) y las nueve de la noche, cuando creen que la casa está vacía. Sin embargo, en al menos dos ocasiones, los moradores estaban dentro.
