La Policía estrena en Gijón galería de tiro real y virtual para sus prácticas: «En la calle no hay una segunda oportunidad»

Supone un gran salto cualitativo para el entrenamiento de los más de 300 efectivos destinados en la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón. ... Una forma diferente de afinar la puntería simulando situaciones reales con munición real o de realidad virtual. La nueva galería de la Comisaría lleva unas semanas en funcionamiento y el instructor de tiro, Pablo Casas, la califica de «todo un éxito».

«El 'feedback' es muy positivo, muchos compañeros ya han venido a probarla y la diferencia con la anterior es muy significativa», dice. La principal novedad es que los ejercicios se pueden realizar con las armas individuales reglamentarias, pero instalando en ellas punteros láser para no disparar munición real.

El plan nacional de tiro de la Policía Nacional obliga a los agentes a realizar prácticas de tiro al menos una vez al trimestre. «Es un plan formativo que marca la Dirección General de la Policía y que estipula que los agentes deben practicar al menos una vez cada tres meses para estar preparados por si es necesario utilizar el arma reglamentaria», explica Casas.

La remozada instalación de tiro forma parte de las líneas estratégicas de transformación digital de la Policía Nacional y cuenta con financiación de la Unión Europea, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation). El sistema cuenta con una consola de control, sensores de detección de disparo, equipo inalámbrico, audio, proyector de vídeo y pantalla de gran formato, además de réplicas de la pistola reglamentaria HK USP Compact con sistema láser y dispositivos específicos para entrenamientos de tiro nocturno. Es capaz de detectar hasta cien disparos por segundo, con una precisión inferior a diez milímetros en el modo de fuego real, lo que representa todo un paso hacia adelante.

Escenarios realistas y adaptados

Los simuladores de la pantalla recrean situaciones «de gran realismo y adaptadas a cada unidad en particular», explica Iván Díez Hernández, jefe de la Sección Técnica de la Comisaría. De esta forma, entrenan desde controles de seguridad hasta actuaciones en entornos urbanos o incidentes críticos. «También en modo nocturno para que sea lo más fidedigno posible a las situaciones que se dan en la calle, porque en las situaciones de la vida real no hay segunda oportunidad», explica.

La Jefatura Superior de Asturias, en Oviedo, cuenta también con esta tecnología de entrenamiento desde hace dos años.