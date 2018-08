La Policía intensifica los controles en la zona rural de Gijón ante los últimos robos A los dispositivos visibles, con fines disuasorios, se suman varias patrullas camufladas para dar una respuesta inmediata si se producen nuevos asaltos AIDA COLLADO GIJÓN. Martes, 28 agosto 2018, 00:27

La Policía Nacional está inmersa en los 35 días de vigilancia intensiva de la zona rural de Gijón, que se pusieron en marcha tras los últimos robos registrados en las parroquias del concejo y la alarma generada ante la gravedad de alguno de estos episodios. Por esta razón, no es de extrañar que quienes estos días se pasean, por ejemplo, por Somió, Granda, Cabueñes, Fano o, incluso, por barrios más cercanos al casco urbano, como Viesques, puedan comprobar in situ la amplísima presencia policial en sus entradas y salidas. Se trata de controles preventivos, pensados para ser visibles y hacer ruido, con una clara intención disuasoria. Pero no es la única acción puesta en marcha.

A estos controles, se suma la labor de varias patrullas camufladas que recorren las parroquias, con la intención de dar una respuesta inmediata en el caso de que se produzca algún nuevo incidente como los que estas últimas semanas atemorizaron a no pocos vecinos. La esperanza de los agentes ante otro robo es encontrarse lo suficientemente cerca para llegar cuando los asaltantes aún se encuentren dentro de la casa. Parece que, por el momento, su estrategia disuasoria está dando resultado y este fin de semana se zanjó sin más asaltos.

Avisar con rapidez

La Policía insta a los ciudadanos a avisar a las fuerzas del orden ante la mínima sospecha. Esta semana, su centralita ya recibió muchas más llamadas de lo habitual, que conllevaron multitud de comprobaciones por parte de los agentes.

El último objetivo es que los gijoneses recuperen la tranquilidad. Algo que no es tan sencillo cuando aún permanece fresco en la memoria de todos el ataque sufrido hace poco más de una semana por la familia Menéndez, de Sidra Menéndez, cuando cuatro ladrones encapuchados y armados irrumpieron en su casa de Fano, donde les retuvieron y atemorizaron durante más de media hora. Al propietario de la empresa y padre de familia le propinaron varios golpes que le reventaron el labio y le dejaron varios hematomas. Hoy, la Policía continúa investigando para hallar a los autores del violento suceso.

También Viesques

Casi a la vez, se denunciaron robos en dos viviendas de la urbanización de Los Rosales, en Viesques. Los investigadores enseguida sospecharon de una banda organizada itinerante, que ya en las semanas anteriores habría actuado en Gijón, con otros asaltos de similares características. En esta ocasión, cometieron los robos en cuestión de minutos y eligieron dos viviendas de la misma planta, un cuarto piso. Ni siquiera los propietarios se percataron de lo ocurrido pese a que se encontraban en sus domicilios. La principal hipótesis es que accedieron a través de los garajes, donde habrían cargado el botín en el vehículo en el que luego huyeron. Para entrar en los pisos arrancaron de cuajo las cerraduras de las puertas. Ese mismo proceder fue utilizado en episodios registrados con anterioridad en varios domicilios, por lo que no se puede descartar que se trate de los mismos delincuentes.

El 12 de agosto también intentaron robar en un chalé en Somió cuando sus propietarios se encontraban en el interior. Al escuchar ruidos procedentes de la terraza, se asomaron y vieron a un hombre huir.