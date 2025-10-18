La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero El hombre se negaba a abandonar la vivienda, en la avenida de la Constitución, si no le reintegraban el importe abonado al considerar que el servicio no se había ajustado a lo acordado

Olaya Suárez Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 17:13 | Actualizado 17:53h.

La Policía Local de Gijón intervino en la tarde de ayer viernes en un piso de citas de la avenida de la Constitución por una riña entre un cliente y una prostituta, a quien reclamaba que le devolviese el dinero que había pagado por adelantado al no haber quedado satisfecho con el servicio sexual.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la tarde. Desde el lupanar alertaron a los servicios de emergencia por el cariz que estaban tomando los acontecimientos con un hombre que se mostraba agresivo y con el tono cada vez más alto, exigiendo la devolución del dinero porque, a su entender, el servicio realizado no se había ajustado a lo acordado. Se negaba a abandonar el piso sin el importe abonado.

Fue entonces cuando alertaron a la Policía Local. Hasta el lugar se trasladaron de emergencia dos patrullas con las señales acústicas y luminosas. «Iban a toda velocidad, una de las patrullas dio un derrape en la glorieta de los institutos que parecía que había pasado algo muy grave», relata un testigo. La gravedad, subjetiva y más en según qué cuestiones, no era otra que el desacuerdo entre la prostituta y el cliente, muy airado porque la tarde no había acabado como él esperaba.

El conflicto en cuestión se resolvió después de que finalmente las partes llegasen a un entente respecto al dinero y el hombre se fuese antes de que llegase la Policía. En el fondo de la cuestión no hubo arreglo.