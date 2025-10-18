El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Patrullas de la Policía Local durante la intervención en el piso de citas de la avenida Constitución. E. C.

La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero

El hombre se negaba a abandonar la vivienda, en la avenida de la Constitución, si no le reintegraban el importe abonado al considerar que el servicio no se había ajustado a lo acordado

Olaya Suárez

Gijón

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:13

La Policía Local de Gijón intervino en la tarde de ayer viernes en un piso de citas de la avenida de la Constitución por una riña entre un cliente y una prostituta, a quien reclamaba que le devolviese el dinero que había pagado por adelantado al no haber quedado satisfecho con el servicio sexual.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la tarde. Desde el lupanar alertaron a los servicios de emergencia por el cariz que estaban tomando los acontecimientos con un hombre que se mostraba agresivo y con el tono cada vez más alto, exigiendo la devolución del dinero porque, a su entender, el servicio realizado no se había ajustado a lo acordado. Se negaba a abandonar el piso sin el importe abonado.

Fue entonces cuando alertaron a la Policía Local. Hasta el lugar se trasladaron de emergencia dos patrullas con las señales acústicas y luminosas. «Iban a toda velocidad, una de las patrullas dio un derrape en la glorieta de los institutos que parecía que había pasado algo muy grave», relata un testigo. La gravedad, subjetiva y más en según qué cuestiones, no era otra que el desacuerdo entre la prostituta y el cliente, muy airado porque la tarde no había acabado como él esperaba.

El conflicto en cuestión se resolvió después de que finalmente las partes llegasen a un entente respecto al dinero y el hombre se fuese antes de que llegase la Policía. En el fondo de la cuestión no hubo arreglo.

 

