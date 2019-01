La Policía Local de Gijón solo pudo completar la mitad de los cursos de formación previstos en 2018 Un vehículo de la Policía Local. / C. SANTOS Los sindicatos advierten de que el «reducido» presupuesto y la «la falta de previsión» ponen en riesgo la seguridad en la ciudad PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 21 enero 2019, 16:35

Más formación, más fondos y más medios para formarse de manera adecuada para llevar a cabo las funciones que tiene encomendadas. Fuentes de la Policía Local consultadas por EL COMERCIO advierten de la pérdida de capacidades sufrida por el cuerpo de seguridad municipal y las lagunas en la formación continua estipulada para el correcto desarrollo y mantenimiento de sus aptitudes. Como ejemplo de ello, dan a conocer un dato que consideran revelador de la situación a la que se enfrentan: los cursos de formación obligatoria programados para 2018 sufrieron, en la mayoría de los casos, una reducción cercana al 50%. Se trata de un descenso considerable, especialmente si se atiende al tipo de formación en el que más se ha recortado: prácticas de tiro y primeros auxilios.

En el caso del entrenamiento con armas de fuego, el pasado curso los agentes de la Policía Local apenas pudieron llevar a cabo una de las dos prácticas obligatorias, que tuvo lugar durante el primer semestre del año y que fue la única oportunidad de la que dispusieron los policías para ampliar su confianza a la hora de manejar unas armas que componen una parte fundamental de su equipamiento de trabajo.

«La pistola es nuestra herramienta. Debemos recibir esa formación sí o sí», afirma Ildefonso Rodríguez, del Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla), quien añade que también se ha detectado un considerable recorte en cursos de defensa personal o las mencionadas prácticas de primeros auxilios (estos últimos tan solo los ha completado el 50% de la plantilla que se encuentra patrullando las calles), aspectos clave en las posibles situaciones a las que debe hacer frente un agente. «Es evidente que lo recomendable es entrenar estos aspectos y que, de no hacerlo, se está poniendo en peligro la seguridad de los propios agentes y, en consecuencia, la de los ciudadanos», razona Rodríguez.

En este sentido, el Ayuntamiento de Gijón destina un total cercano a los 120.000 euros anuales para la concejalía de Seguridad Ciudadana, en la cual se incluye tanto Policía Local como Bomberos. Una cantidad que desde los sindicatos policiales consideran «raquítica» en comparación con los gastos a los que deben hacer frente.

La prueba más evidente de ello, sostienen, es la imposibilidad de realizar todas las actividades de formación programadas por motivos financieros.

«Solo en las dos prácticas de tiro se nos van 30.000 euros (15.000) en cada una. Eso nos obliga a reducir mucho la formación, que es un aspecto en el que nunca se debe escatimar», explica Rodríguez. «El problema está en que la gestión del Ayuntamiento es incomprensible. No puede ser que tengamos que pagar el uso del campo de tiro de Ensidesa cuando en Gijón hay un campo de tiro municipal donde no nos costaría apenas dinero practicar», destaca José García Huergo, de UGT.

Previsión presupuestaria

Otro de los aspectos que más quejas suscitan entre los agentes de la Policía Local es lo que califican como una «falta absoluta de previsión» por parte del Ayuntamiento.

«No es el primer año que nos está faltando dinero para llevar a cabo las prácticas ni es la primera vez que no se nos pagan las horas extra. Sin embargo, lejos de tomar nota de lo que ocurre, desde el Ayuntamiento siguen cometiendo los mismos errores», opina Suárez en referencia a un trabajo extra que los agentes tienen pendiente de cobrar desde mitad del pasado año.

«En principio las cobraremos en el mes de febrero, pero esto no puede funcionar así. Parece que todas las restricciones económicas repercuten en la Policía Local. Se está jugando con la buena voluntad y la profesionalidad de los agentes», consideran los afectados.

Asimismo, también se critica que el aumento de la celebración de carreras populares no vaya de la mano de un aumento del presupuesto destinado a cubrir estos eventos. «Si no fuera por los agentes que hacen horas extra, no podría haber patrullas o motoristas cubriendo las carreras», alude el representante de UGT. «Estas carencias repercuten mucho en el servicio, pero el gobierno de Foro no lo quiere reconocer porque estamos a las puertas de una campaña electoral», coinciden desde Comisiones Obreras, otro de los sindicatos consultados.

Muy ligada a esta falta de previsión, al menos en opinión de los sindicatos, está la disminución de plantilla que el cuerpo sufrirá una vez se concreten las jubilaciones, que desde los sindicatos estiman entre las sesenta y setenta. «Si ya tenemos una plantilla considerablemente inferior a la de ciudades como Vigo o Bilbao, ¿cómo vamos a estar ahora?», se preguntan en Comisiones Obreras.

«Nos lo cobran todo»

No acaban aquí las quejas desde el cuerpo de Policía Local en Gijón. Uno de los aspectos que más escuece a los agentes es el hecho de que tengan que hacerse cargo desde la Jefatura de todo el gasto que implica la cobertura de eventos no incluidos en el presupuesto anual.

«Cuando hay que cortar alguna calle o realizar algún operativo para la concejalía de Cultura o el Patronato Deportivo, se nos pide a nosotros que nos hagamos cargo de los gasto. Hasta hace poco nos cobraban hasta las piscinas municipales donde realizábamos los entrenamientos», afirman desde los sindicatos.

Estos gastos, que consideran deberían ser reembolsados a la Jefatura, se unen a un amplio desembolso en vestimenta que deja las arcas de la Policía Local bajo mínimos cada año. «No es la primera vez que le pasa algo a algún agente por la falta de entrenamiento. Pero desde el Ayuntamiento siguen sin hacer nada al respecto», se quejan.

