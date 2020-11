La Policía Local sanciona a 35 jóvenes que participaban en un botellón en el Rinconín Se habían reunido junto al camping, sin respetar la distancia de seguridad y sin mascarilla O. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 22 noviembre 2020, 00:44

Se intentaban ocultar entre las rocas, en una zona de complicado acceso, pero fueron sorprendidos y multados por la Policía Local. Un total de 35 jóvenes fueron multados la tarde del viernes por la Policía Local por estar haciendo botellón junto al camping del Rinconín.

Según explicaron desde el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, 19 de los presentes fueron sancionados por no llevar la mascarilla obligatoria, once por no respetar el número máximo de personas que pueden estar reunidas y cinco por practicar botellón.

Los hechos ocurrieron pasadas las cinco de la tarde del viernes después de que varios viandantes llamasen alertando de la presencia de un numeroso grupo de menores que estaban haciendo botellón.

Apenas una hora después de esa intervención, otros seis chicos fueron sancionados también por consumir bebidas alcohólicas en la calle, exactamente, en el camín de la Fuente del Pisón. Además, los agentes les decomisaron a dos de ellos sustancias estupefacientes, por lo que se levantó el pertinente acta.

En torno a la media noche del viernes al sábado, la Policía «interceptó en su coche a un hombre que huyó previamente de una fiesta en un domicilio».

Intentó escapar a toda velocidad en su vehículo después de que la Policía Nacional interviniese en una fiesta en un piso de la calle Cecilia, en el barrio de Tremañes. Tiempo después, poco antes de las 2 de la madrugada, fue interceptado por la Policía Local en la avenida de la Constitución. Fue detenido por un delito contra la seguridad de tráfico y otro de resistencia a agente de la autoridad.

También se le denunció por incumplir con el toque de queda y por no llevar mascarilla, igual que sus acompañantes.

40 personas sin mascarilla

La Policía sancionó a un establecimiento del entorno de El Molinón por servir en la barra y a 40 personas por no hacer uso de la mascarilla y fumar sin respetar la distancia de seguridad.

En cuanto al cierre perimetral, se tramitaron tres denuncias en dos controles de la carretera Carbonera y en la carretera de Somió.