La Policía pide controlar los efectos en las procesiones y no difundir bulos O. S. GIJÓN. Sábado, 13 abril 2019, 03:40

«No guardes tu cartera o teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, procura no hacerlo en bolsillos internos con cremallera. No acudas a los eventos con objetos voluminosos y de llevar mochila o bolso, siempre en la parte delantera». Son algunos de los consejos ofrecidos por la Policía Nacional de cara a los actos organizados con motivo de la celebración de la Semana Santa. Entre las recomendaciones hecha públicas está también «aumentar las precaución con las personas desconocidas que se acerquen y permanecer atento a lo que pasa alrededor». Piden, además, «vigilar a los más pequeños y no secundar situaciones de pánico o bulos».