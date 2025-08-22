El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La Policía sorprende en Gijón a un hombre causando daños a seis vehículos

A medianoche se recibió una llamada alertando de que un hombre estaba rompiendo las ventanillas de varios coches en el barrio de Montevil

E. C.

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:17

La Policía Nacional detuvo la media noche del pasado día 20 de agosto en Gijón a un hombre de 34 años como presunto autor de romper las ventanillas de 6 vehículos causando daños en todos ellos.

Fue sobre las 12 de la noche y través de la sala CIMACC 091 de la Policía Nacional cuando se recibió una llamada de que un hombre estaba rompiendo las ventanillas de varios coches en el barrio de Montevil. La rápida respuesta de los vehículos de seguridad ciudadana que se dirigieron al lugar fue clave para localizar al hombre identificado por los vecinos.

En el cacheo superficial se localizó en la riñonera que portaba un rompe lunas y corta cinturones de emergencia, herramienta utilizada para forzar vehículos. Los agentes intervinientes realizaron una pasada por las calles aledañas localizando un total de 6 vehículos, entre ellos un camión con las ventanillas fracturadas, procediendo en ese momento a la detención del hombre.

Una vez finalizado el atestado policial el detenido fue puestos a disposición del Juzgado de guardia.

