La política gijonesa se embarra en las redes sociales

La política gijonesa se embarra en la red social X a cuenta del polémico enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria por ... la cesión de la franja litoral de Naval Gijón. Un mensaje de Jaime Fernández-Paíno, director de general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento, criticando la ausencia del secretario general del PSOE de Gijón en el pleno de la Junta General del Principado de este jueves en el momento en el que se votaba una proposición no de ley para instar al Gobierno asturiano a requerir al Puerto que entregue los terrenos en cuestión, encendió los ánimos de los correligionarios de Monchu García, ausente de la sesión plenaria por recomendación médica, tras sufrir una indisposición en la jornada anterior.

La proposición no de ley, presentada por el Partido Popular, salió adelante con los votos de todos los grupos parlamentarios, menos del PSOE, que se abstuvo. Con ese resultado, Fernández-Paíno publicó, acompañando a una imagen con el resultado de la votación, que «el escaño vacío del secretario general del PSOE de Gijón en la votación por la que la Junta General acaba de exigir al Puerto la cesión de la franja de Naval, sin votos en contra, revela la magnitud de su derrota».

El primero en reprocharle este comentario fue el concejal socialista en el Ayuntamiento, José Ramón Tuero, que respondió a Fernández-Paíno con un mensaje muy contundente. «La magnitud de tu ignorancia y falta de escrúpulos es manifiesta. Porque estas mintiendo, a pesar de saber que ayer tuvo una indisposición en sede parlamentaria y fue atendido en urgencias hospitalarias. Y hoy no asistió por prescripción médica. Si tuvieras un poco de catadura moral, cosa que dudo, deberías pedir perdón. Pero estáis tan acostumbrados a mentir que ya perdéis hasta la noción de la verdad. Es indecente», escribió en el hilo abierto por el director general de Alcaldía.

El exedil socialista Santos Tejón y Ana Puerto fueron otros de los que se sumaron a las críticas. «Me imagino que no sabías el porque hoy no pudo estar en la junta porque de saberlo no podrías caer tan bajo, hay compañeros que me dicen que ya lo sabías y yo lo dudo, pero la capacidad que tenéis para distorsionar y retorcer la realidad es encomiable», dijo el primero. «Este comentario hace honor a un partido fundado por Álvarez Cascos. Mientras el PP por cortesía parlamentaria compensó como se ve en la imagen un diputado, y Pilar Pardo, se interesó por el estado de Monchu, este comentario retrata la catadura moral de quien lo hace», publicó la segunda.