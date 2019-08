La Fe pone fin a 81 dulces años Flor Fidalgo Costales y Salvador Álvarez Baños, ayer tarde, cogidos de la mano, ante su confitería de toda la vida. / CAROLINA SANTOS La emblemática confitería de la calle Asturias cierra sus puertas por jubilación | Gijón pierde todo un referente por donde pasaron Maribel Verdú, José Sacristán o «un encantador» Arturo Fernández JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Martes, 27 agosto 2019, 00:46

Los bombones, las pastas de almendra, la tarta de milhoja, las nurias, los clavos... La confitería La Fe de la calle Asturias bajó ayer la persiana, por jubilación, dejando atrás una dulce estela de 81 años de historia. Un cierre que deja a Gijón sin uno de sus grandes pilares de su extensa cultura pastelera. «Ahora nos vamos de vacaciones un mes y ya no volveremos a abrir. El 26 de septiembre me jubilo. Así que la campaña de navidad ya no la haremos», anunciaba ayer tarde Salvador Álvarez Baños, dueño de la pastelería junto a su mujer, Flor Fidalgo.

La jubilación llega para ambos, después de 45 años tras el mostrador ella, y más de 50 en el obrador él. «He tenido una vida apasionante aquí, yo me jubilo porque lo hace mi marido y porque me toca por edad, pero si no, seguiría», asegura Fidalgo. Ahora quieren aprender a vivir de otra forma. «Nos gustan muchísimas cosas: la música, los pequeños viajes y sobre todo, tenemos dos hijos en Madrid y cuatro nietos, así que no nos vamos a aburrir», sueltan entre carcajadas.

La confitería lleva en la calle Asturias desde hace 81 años. Pero no siempre estuvo en el número 14, antes ocupaba el 4. En 1938 Ramón, tío de Salvador, le cogió el negocio a un cubano, de él pasó a su yerno, y de ahí a Salvador y a sus dos hermanos en 1965. En 1979, tras unas desavenencias, sus hermanos se trasladaron a otro local con el mismo nombre y Salvador y Flor se quedaron en la calle Asturias. La profesión les venía a los hermanos de familia.

La estela del abuelo

Ya su abuelo tuvo tres confiterías en Oviedo a principios del siglo 20. Un auténtico emprendedor que además tenía una pirotecnia, de nombre GAN, en el barrio ovetense de San Lázaro. Precisamente ese negocio fue el que le costó la vida. En 1926 hubo un accidente y falleció en la explosión de las instalaciones.

Medio siglo de trabajo tras un mostrador tan dulce dan para muchas anécdotas y visitas ilustres. Por su ubicación, algunos de sus clientes más famosos provenían de las tablas del Teatro Jovellanos. «Han pasado muchísimos actores, ahora recuerdo a Maribel Verdú, José Sacristán y Arturo Fernández, que era encantador», dice Fidalgo.

«Este es un trabajo muy creativo, a mí me apasiona porque nunca haces lo mismo. Hay momentos en que es agobiante, porque hay fechas muy duras, como Navidad, Pascua, verano, pero luego es muy gratificante porque todos los días pones cosas diferentes y siempre viene gente nueva. Tiene mucha vida este mostrador», asegura. Normalmente la gente suele tener un dulce preferido. ¿Y el preferido de unos reposteros? «El hojaldre, a mí me gusta todo lo que es pastelería clásica. El hojaldre, la almendra, una buena crema es impresionante y no sé por qué razón no se hacen cremas bien hechas en las pastelerías de ahora», se pregunta Fidalgo. Y apostilla: «Una crema de verdad, hecha con unos buenos huevos, eso es un lujo y es lo más sencillo y barato de la pastelería». Salvador no se ve capaz de elegir un favorito. «Eso sería como decir a qué hijo quieres más. Me gustan todos los que hago».

El hojaldre

Consideran que se están perdiendo las recetas tradicionales, entre ellas la del hojaldre. «En lugar de que tenga sus capitas y cruja, hay muchos sitios donde lo aplastan. Lo más sencillo, bien hecho, es un lujo. Una nata bien montada, no llena de azúcar, ni metida en una máquina que la llene de aire. Lo auténtico es lo mejor», sentencia Fidalgo.

El negocio de la pastelería ha sufrido varios envites, uno de ellos es la publicidad negativa. «En realidad hay mucho desconocimiento, ahora se habla de la bollería industrial, pero hubo mucho tiempo en que no se decía lo de industrial y solo era bollería y pastelería. Pero claro no es lo mismo cuando es artesanal. Hemos tenido clientes a los que el médico les prohibía comer un pastel hecho con buena harina, con leche, con buena mantequilla. Y resulta que luego les mandaba desayunar galletas, que están llenas de palmister, de aceite de palma», se queja.

También han cambiado las costumbres. «Antes la familia se reunía los domingos y compraban una o dos docenas de pasteles. Ahora se compran de dos en dos, es muy distinto». Por docenas o unidades, la ciudad se queda sin una de sus fuentes de alegría, uno de sus pilares.