«En Porceyo hemos sufrido hasta diez robos en los últimos dos meses» Marta Martínez lleva ocho años al frente del colectivo vecinal de Porceyo. / JORGE PETEIRO Marta Martínez | Presidenta de la asociación de vecinos de Porceyo «Llevamos tiempo demandando que vuelvan a poner el mismo servicio de Guardia Civil que teníamos antes. La situación preocupa» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 30 septiembre 2019, 02:26

Hace ya ocho años que Marta Martínez comenzó su andadura al frente de la asociación de vecinos de Porceyo. A punto de terminar su segundo mandato, llega el momento de hacer balance sobre una parroquia a caballo entre lo rural y lo urbano. Con el capítulo de saneamiento superado, la seguridad y las comunicaciones se presentan como los grandes retos. «Quedan muchas cosas por mejorar», advierte su presidenta.

-¿Se ha notado el cambio en el equipo de gobierno municipal?

-Había varias obras comprometidas que al final se han terminado con esta nueva Corporación, aunque ya estaban garantizadas con el anterior. Yo empecé mi mandato con Foro en la Alcaldía y la verdad es que no tengo nada malo que decir. Ahora ha entrado gente nueva y hay que darles un voto de confianza.

-¿Qué es lo que más le urge a la parroquia?

-Pues lo sabe bien el concejal, que nos vino hace poco a visitar. Lo primero de todo es el local social. Es cierto que disfrutamos de las antiguas escuelas, que es un edificio guapísimo y muy amplio, pero en los últimos veinte años se ha estado parcheando. Es una pena porque necesita una reforma en condiciones, aunque ya sabemos que con la crisis no había medios y demás. Casi me atrevo a decir que conozco los locales sociales de todas las parroquias de la zona rural y no le diré que el nuestro esté en malas condiciones, porque se puede usar, pero sí que se le podría dar mucho más provecho.

-¿Han solventado los problemas con el transporte?

-No. A pesar de que estamos a menos de un cuarto de hora de Gijón, disfrutamos de autobús municipal únicamente de lunes a viernes. Los fines de semana no tenemos nada, solamente el ALSA. Llevamos ocho años demandando lo mismo a EMTUSA. No queremos que venga un bus a todas las horas sábados y domingos, sino que, al menos, nos hagan dos servicios por la mañana y dos por la tarde. Hay gente mayor que usa el autobús a diario y gente joven que quiere salir. No es un capricho de la asociación. Ahora que está tan de moda el tema de la contaminación..., que pongan los medios para que dejemos de usar el coche.

-La seguridad también fue otro de los temas que trataron durante la última reunión de parroquias rurales.

-Sí. Ese es un caballo de batalla con el que llevamos año y pico. Cuando yo entré de presidenta, había un servicio de la Guardia Civil que funcionaba perfectamente. La comunicación era muy buena. Venían muchas veces para advertirnos de que había algún coche sospechoso por la zona, de que tuviéramos cuidado con alguna estafa o para simplemente preguntar si estaba todo en orden. De repente, en enero de 2018 ese servicio desapareció. A mí es algo que me toca de cerca porque me he visto implicada en algún robo recientemente.

-¿Es habitual que sufran robos en sus casas?

-Sí. Desde la Guardia Civil se ciñen a las estadísticas y dicen que no hay robos, pero es porque mucha gente no denuncia. En Porceyo, en los últimos dos meses, hemos sufrido por lo menos diez robos en viviendas. También hubo tres personas mayores que fueron estafadas. La semana pasada andaba un chico por ahí que se mete en las fincas y se lleva lo que pille. Ahora está de moda robar maquinaria. No son grandes robos, pero la gente está preocupada. Hay algo que no está funcionando.

-¿Cree que con el anterior servicio se hubieran evitado estos robos?

-Es lo que llevamos demandando desde hace tiempo. Queremos que nos vuelvan a poner el mismo servicio que teníamos. El trato era muy personal y nos conocían a todos. La zona rural de Gijón es complicada, hay que conocerla y patearla y eso lleva su tiempo. Le aseguro que ahora ya no vemos tanta Guardia Civil como veíamos antes.

-De la subida en las tasas de basuras mejor ni hablamos, ¿no?

-(Risas). Yo no estoy muy de acuerdo con ello. Mi pregunta es: ¿en Gijón cada cuánto hay un contenedor? ¿Y en las zonas rurales? Ampliar una línea del camión de basura en la zona rural es casi imposible. Lo más que puedes conseguir es que te coloquen algún contenedor más, que encima tiene que cumplir unas condiciones determinadas. Desde Emulsa incluso reconocen que no dan a basto para reparar los que tenemos ahora. Creo que el gobierno tiene que pensar que Gijón es todo, no solo la zona urbana.