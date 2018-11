Una portada de la prensa rosa por el rechazo de Podemos a la Corona 01:57 González muestra el montaje de Suárez del Fueyo en '¡Hola!'. / A. F. La iniciativa para pedir la supresión del delito de injurias al Rey, que fue rechazada, causó uno de los debates más tensos I. V. GIJÓN. Jueves, 15 noviembre 2018, 03:53

Derogar el delito de injurias a la Corona, permitir que el Congreso investigue «las acciones realizadas por Juan Carlos de Borbón desde que dejó de ser inviolable jurídicamente» y convocar un referéndum «para que la ciudadanía pueda decidir entre Monarquía y República». Eran las tres peticiones que Xixón Sí Puede quería que el Pleno hiciera al Gobierno central a través de una moción para la que solo encontró el apoyo de los concejales de IU. La propuesta fue rechazada, pero dejó para las actas municipales un debate cargado de reproches.

El más amable, y cargado de ironía, fue el del portavoz del grupo municipal popular, Pablo González, al grupo proponente, por trasladar al Pleno del Ayuntamiento un asunto que excede ampliamente las competencias municipales, haciendo además referencias a la vida privada del Rey emérito. «No se puede tomar en serio este debate, porque al final acaban hablando ustedes de Corinna (Zu Sayn-Wittgenstein) y de las revistas del corazón. Y como esto es de chiste y más propio del '¡Hola!', la única respuesta posible es darles el minuto de gloria que buscan», señaló antes de levantarse y entregar al portavoz de Xixón Sí Puede un fotomontaje con la imagen de Suárez del Fueyo en la portada de una conocida revista junto al titular 'Podemos trae a Corinna al Pleno'.

En lo que respecta al fondo del asunto, el concejal Esteban Aparicio destacó que el delito de injurias al Jefe del Estado «existe en todos los países de la Europa Occidental para que nadie se pueda ciscar impunemente en la autoridad, la represente con una testa coronada o una corona mural». Con respecto al modelo de Estado, advirtió de que «los cambios constitucionales o se hacen por consenso o fracasan. Y entonces advienen los negros nubarrones de las dictaduras. No sean cómplices de eso». Señaló que la formación morada «se está convirtiendo en una máquina de generar monárquicos» y bromeó sobre el estatus de la figura del Rey, «que como decía el profesor (Francisco) Bastida, es inviolable salvo que pase por el barrio de Malasaña».

Álex Zapico, encargado de defender la moción de Xixón Sí Puede, exigió al concejal de Foro que retirara ese último comentario, que consideró «muy grave». Lo logró, pero no sin un rifirrafe con Aparicio que llevó a Fernando Couto, que entonces presidía el Pleno de forma coyuntural, a pedirles tranquilidad. «No me lo pongan difícil», les rogó. Zapico tuvo otro encontronazo con los concejales del PP, «un partido fundado por un ministro de la dictadura», tras afirmar que «en una monarquía no hay ciudadanos, solo súbditos». Desde la bancada de enfrente, Pablo González aseguró que «no consentimos que se nos llame súbditos, porque somos ciudadanos con todos los derechos».

El concejal de Xixón Sí Puede también reprochó al PSOE su voto en contra de la moción. «Sacan la momia de Franco, pero llevan 35 años sin querer discutir sobre Monarquía o República». José Ramón García le acusó de «hacer un aprovechamiento populista del republicanismo, como hace la derecha con la bandera. Nosotros no jugamos con esto. Y esta moción es como el que se pone la camiseta del Che para ir al club de regatas. Queda preciosa la foto, pero no sirve de nada».