«No es posible un mundo sin drogas» Martes, 21 mayo 2019, 01:26

El plan municipal parte de dos premisas. En primer lugar, de que cuando hablamos de drogas no hay que centrarse en la dependencia, ya que «el 80-90% de las personas que consumen droga no cumplen criterios de dependencia», por lo que hay que ampliar la mirada para trabajar en los daños asociados al consumo, como «violencia, acoso, relaciones sexuales no consentidas, accidentes, intoxicaciones agudas...». Y, en segundo lugar, «es preciso reconocer que no es posible un mundo sin drogas y que este planteamiento no ha logrado mejorar la salud de las personas y la convivencia». Y añade: «Es una realidad que hay personas que han optado por consumir, a pesar de todos los riesgos y problemas, por lo que es necesario facilitar un consumo lo más seguro posible, ofreciendo otra mirada». Hay que tener en cuenta que se ha llegado a la conclusión de que la prevención ambiental es más efectiva que la personal, del mismo modo que la ley antitabaco fue la que hizo disminuir su venta y consumo.