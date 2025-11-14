El PP de Gijón, crítico con las formas de la alcaldesa, está dispuesto a revisar «punto por punto» el plan para el Albergue Covadonga con los vecinos

El presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, se mostró este viernes crítico «con las formas» de la alcaldesa, Carmen Moriyón, al anunciar ... en la tarde del jueves, a través de un vídeo en redes sociales, que asumía «la coordinación» del proyecto de traslado de usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en El Natahoyo, cuatro días después de la airada protesta de un grupo de vecinos que terminó en improvisado escrache a la comitiva municipal en su ruta de regreso al Consistorio desde la Capilla de San Esteban del Mar, que se acababa de inaugurar.

Aunque reconoció que su partido «no comparte» las formas de Carmen Moriyón, Ruiz matizó que «la respetamos y entendemos porque está dentro de sus competencias como alcaldesa de la ciudad». Eso sí, Ruiz, que compareció antes de la reunión de la comisión paritaria de coordinación entre el partido y el grupo municipal, con todos los ediles del PP presentes, destacó que «todo el proyecto de reforma del Albergue estuvo en todo momento trabajado y proyectado en conjunción con la Concejalía de Infraestructuras y también informado, como no puede ser de otra manera, a la alcaldesa de la ciudad desde la lealtad que tenemos como socios de gobierno».

También quiso poner el acento que el proyecto para el Albergue Covadonga viene «derivado de la concepción que tiene el Partido Popular de un Gijón solidario, que acoge y se da y se entrega a los más vulnerables, un Gijón abierto en el que nuestro partido siempre ha creído y nunca lo dejará de hacer». «El mejor Gijón es el que se junta y se cuida, el que aspiramos a ser y que en realidad, al margen del ruido, ya somos», añadió Ruiz, que elogió el trabajo desarrollado tanto por el concejal de Servicios Sociales Guzmán Pendás, como el de los técnicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales en este asunto.

Próxima reunión Foro-PP

Mostrada las discrepancias con las formas, Andrés Ruiz evitó entrar en el fondo, porque «las cuestiones del seno de gobierno quedarán donde deben estar, que es en el seno del gobierno». «Aun tomando esta decisión a nuestro juicio mejorable en las formas, el Partido Popular entiende que la construcción de este Gijón abierto es un bien mayor que debemos de dar a la ciudadanía, por lo que nuestra vicealcaldesa ya ha solicitado y se ha puesto en contacto con el presidente y portavoz municipal de Foro en Gijón para realizar una reunión de coordinación para tratar el futuro de la reforma del Albergue Covadonga, que afecta no sólo a los usuarios, sino también a los vecinos de El Natahoyo y, no lo olvidemos, a los vecinos de Laviada», argumentó.

Dicha reunión, aun no tiene fecha, pero Ruiz aclaró que está seguro de que se celebrará «a la mayor brevedad posible, porque se trata de un asunto de ciudad

Reuniones con los vecinos

Andrés Ruiz hizo mención a la situación «sumamente desagradable» durante las protestas del pasado lunes «que viví en primera persona, con los concejales Abel Junquera y Guzmán Pendás, de principio a fin y entristecidos porque el miedo, la desinformación y los engaños habían calado en un barrio siempre acogedor, solidario y ejemplar».

El líder del PP gijonés aseguró que «entendemos las dudas de los vecinos y nos hacemos cargo de ellas» y dijo que, al término del encuentro de la comisión paritaria, «responderemos a la solicitud de reunión que nos ha enviado la Asociación de Vecinos Pando de Poniente para vernos tan pronto como podamos». «Con esta asociación ya se ha reunido el concejal Guzmán Pendás y en este caso acudiré yo mismo en persona y el equipo del grupo municipal para escuchar todos sus argumentos y revisar, pormenorizadamente, punto por punto, cada uno de los aspectos del proyecto, cada una de las dudas y de los miedos que tengan», explicó Andrés Ruiz.

«Los escraches no pueden condicionar el gobierno»

El presidente del PP gijonés quiso lanzar una «reflexión general para todas las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad civil gijonesa», en la que vino a desautorizar la reacción de la alcaldesa ante las protestas del pasado lunes. «Gobernar es tomar decisiones y esas decisiones deben estar basadas en el rigor y en la búsqueda del bien común para el conjunto de la ciudad, nunca deben tener su impulso ni en el miedo ni en la presión, sino en el legítimo traslado de las reivindicaciones de los ciudadanos y en el estudio pormenorizado de las soluciones más eficientes», dijo.

«Los escraches no pueden ni deben condicionar ninguna acción de gobierno», afirmó tajante, para concluir que «esto es lo que exigimos a todos los gobernantes en todos los niveles y lo que nos debemos exigir, en primer lugar, a nosotros mismos».