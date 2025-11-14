El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Andrés Ruiz, durante una rueda de prensa en la sede del PP de Gijón. J. M. Pardo
Proyecto de traslado del Albergue Covadonga a El Natahoyo

El PP de Gijón, crítico con las formas de la alcaldesa, está dispuesto a revisar «punto por punto» el plan para el Albergue Covadonga con los vecinos

La vicealcaldesa Ángela Pumariega ha solicitado al portavoz de Foro Asturias y concejal de Urbanismo una reunión de coordinación «a la mayor brevedad»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:43

El presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, se mostró este viernes crítico «con las formas» de la alcaldesa, Carmen Moriyón, al anunciar ... en la tarde del jueves, a través de un vídeo en redes sociales, que asumía «la coordinación» del proyecto de traslado de usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José, en El Natahoyo, cuatro días después de la airada protesta de un grupo de vecinos que terminó en improvisado escrache a la comitiva municipal en su ruta de regreso al Consistorio desde la Capilla de San Esteban del Mar, que se acababa de inaugurar.

