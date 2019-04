Asenjo pide disculpas a los votantes por el «espectáculo» de la lista del PP

El candidato del PP a la Alcaldía, Alberto López-Asenjo, pidió ayer públicamente disculpas desde Madrid a afiliados, simpatizantes y votantes por «el espectáculo que se está dando de puertas para fuera» con motivo de la lista municipal que está acabando de confeccionar. Tras ser puesto en solfa su proceder en este tema por el presidente del PP gijonés, Mariano Marín, y miembros de la junta local, López-Asenjo aseguró que quienes airean estas discrepancias «en plaza pública», fuera de los cauces internos del partido, «lo que pretenden es imponer los personalismos o las listas y personas que deberían encabezar una u otra opción». «Están invocando los estatutos y las organizaciones internas y lo que olvidan es la disciplina, la coherencia, el trabajo en equipo y común», lamentó en declaraciones realizadas a La Ser.

Frente a quienes le reprochan llenar de independientes y afiliados muy recientes los puestos de salida de la lista, el candidato defendió que su equipo de campaña está trabajando «con total lealtad» al partido con independencia de que sean o no militantes (él se define como simpatizante sin afiliación). Además, reivindicó su trayectoria y liderazgo como parte activa de los equipos de exministros del PP como Loyola de Palacio, Isabel García Tejerina y Miguel Arias Cañete, de los que aprendió a «primar el bien general del partido para que redunde en una gestión de la sociedad». «Lo demás son ruidos a los que no debemos hacer caso y que lamentablemente se están produciendo». Con todo, manifestó su confianza en que hay tiempo, de aquí a la celebración de los comicios, para «solventar prontamente» este conflicto con la dirección local del partido.

Una dura pelea interna que podría cobrarse en las próximas horas su primera víctima, ya que la regatista olímpica Ángela Pumariega sopesa renunciar a entrar en la candidatura tras la virulenta reacción de Marín este fin de semana, de la que se enteró compitiendo fuera de Asturias a través de El COMERCIO. Pumariega, que asesora al candidato en materia deportiva, quiere hablar de su posible paso atrás primero con el cabeza de lista. «El proyecto que se me presentó era ilusionate, lejos de la línea que hay ahora», señaló anoche.

Respaldo de Mallada

Teresa Mallada volvió a salir ayer a la palestra para respaldar al candidato a la Alcaldía de Gijón. La cabeza de lista autonómica del PP aseguró en Oviedo que está «preparada absolutamente para todo» y no teme que el conflicto desatado en el PP gijonés enturbie la campaña. De hecho, reconoció que estos problemas le hacen «enfrentar con más interés y obviamente con más ilusión» estas semanas previas a las elecciones autonómicas.

No obstante, Mallada hizo hincapié en que la postura adoptada por el presidente del PP gijonés, Mariano Marín, en contra de la lista que está confeccionando Alberto López-Asenjo, no le «sorprendió en absoluto». En cualquier caso, no le produce inquietud que este desacuerdo entre cargos del partido y candidatos se traslade al ámbito autonómico porque, además, la lista regional depende de la dirección nacional del PP. «Está muy claro en los estatutos», apuntó.

25 afiliados y 5 independientes

También salió ayer en defensa del exsecretario general de Pesca Rodrigo Pintueles, vicesecretario general y responsable de Participación y Acción Electoral del PP de Gijón. «En el equipo de campaña del candidato, integrado por casi 30 personas, es verdad que hay independientes, cinco para ser exactos contando al propio candidato, pero la inmensa mayoría son afiliados del partido que han estado colaborando durante los últimos años en una segunda línea o 'históricos' que vuelven ahora a tener una participación activa». Para Pintueles, a «quienes cuestionan a López-Asenjo solo les inspiran exclusivamente ambiciones personales, garantizarse cuatro años más en las instituciones».

«A las voces críticas con la forma de proceder de López-Asenjo en la confección de la lista municipal, aún en marcha, se sumó ayer Nuevas Generaciones de Gijón. Su presidente, Carlos Álvarez, reafirmó el apoyo de la organización juvenil a López-Asenjo para que sea el próximo alcalde de la ciudad, si bien dejó claro que ese respaldo «no es excluyente» para hacer constar que «no se estén haciendo las cosas de manera adecuada» y «pedir respeto a los órganos legítimamente designados en los congresos y para el presidente local , Mariano Marín».

Según manifestó Carlos Álvarez, Nuevas Generaciones de Gijón «ve con preocupación la falta de integración en las listas electorales y la falta de comunicación del equipo de López-Asenjo con su dirección local».