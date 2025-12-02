El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El proyecto incluye una aportación de 1,1 millones para contribuir junto a Ayuntamiento y Adif a las obras de derribo del viaducto de Carlos Marx. Pardo
Reacciones a las cuentas autonómicas

El PP de Gijón cree que los presupuestos del Principado «se ríen de los gijoneses»

El PSOE considera que «reflejan su apuesta por políticas que atienden a las necesidades reales de la ciudadanía» en materia de Sanidad, Educación y Vivienda

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:35

Comenta

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, considera «inaceptables» los presupuestos del Principado para 2026 en lo que respecta a las partidas destinadas a la ciudad ... y acusa al gobierno autonómico de diseñar unas cuentas «parar reírse de los gijoneses y seguir castigándolos por haber dado la espalda electoralmente al Partido Socialista». Señala que la inversión productiva «se desploma en 46 millones de euros», pasando de los 77,6 presupuestados «pero no ejecutados» el año pasado a 31,8 millones, lo que califica como «un enorme agujero inversor que refleja cómo Barbón ha abandonado a la ciudad». Ruiz pone además este dato en contraste con la inversión total en Asturias, donde «de un total de 1.081 millones de euros, Gijón, donde viven más de una cuarta parte de los asturianos, solo recibe un 2,94%, que son tres euros de cada cien». Y considera que «esta es la manera en la que Barbón decide castigarnos a los gijoneses».

