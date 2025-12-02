El PP de Gijón cree que los presupuestos del Principado «se ríen de los gijoneses»

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, considera «inaceptables» los presupuestos del Principado para 2026 en lo que respecta a las partidas destinadas a la ciudad ... y acusa al gobierno autonómico de diseñar unas cuentas «parar reírse de los gijoneses y seguir castigándolos por haber dado la espalda electoralmente al Partido Socialista». Señala que la inversión productiva «se desploma en 46 millones de euros», pasando de los 77,6 presupuestados «pero no ejecutados» el año pasado a 31,8 millones, lo que califica como «un enorme agujero inversor que refleja cómo Barbón ha abandonado a la ciudad». Ruiz pone además este dato en contraste con la inversión total en Asturias, donde «de un total de 1.081 millones de euros, Gijón, donde viven más de una cuarta parte de los asturianos, solo recibe un 2,94%, que son tres euros de cada cien». Y considera que «esta es la manera en la que Barbón decide castigarnos a los gijoneses».

En lo que respecta al destino de esas inversiones, resalta la inclusión de «partidas que se repiten por no haberse ejecutado en su momento, o que incumplieron en el pasado». También señala «el reiterado incumplimiento con el Hospital de Cabueñes y el retraso en la ejecución de su ampliación», así como la partida de 43.000 euros para la intermodalidad de la Zalia, «que no dan ni para limpiar los matojos que nacen fruto del abandono socialista sobre esta infraestructura esencial para la economía asturiana». Ruiz califica por otra parte de «propaganda» que la partida de 1,1 millones de euros para iniciar el derribo del viaducto de Carlos Marx conste como 'Fase 1 de la estación intermodal' y acusa al Principado de «apuntarse así a la moda de afirmar que demoler un viaducto equivale a empezar a construir una estación intermodal, creyendo que los gijoneses aceptarán esta nueva mentira que únicamente sirve para dilatar el plan de vías y perpetuar la estación provisional que padecemos desde hace una década». En opinión del presidente del PP los presupuestos autonómicos se han elaborado «contra Gijón y, especialmente, contra sus votantes» e «ignoran por completo las necesidades reales de la ciudad», por lo que los califica de «inaceptables e insultantes».

Por su parte la vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, los definió como «una pésima noticia para Gijón, porque vuelven a situar a nuestro concejo en el furgón de cola de las prioridades de un gobierno de Barbón que ya ni se molesta en maquillar las cifras. Aseguró que desde el grupo municipal «vamos a exigir una rectificación y trabajaremos con nuestros compañeros del grupo parlamentario en la Junta General para presentar enmiendas que supongan más inversión, más justicia y más equilibrio territorial para Gijón. No vamos a resignarnos a que 2026 vuelva a ser un año perdido para los grandes proyectos que esta ciudad necesita».

Diversificación industrial

Muy diferente es la lectura que hace el PSOE de Gijón. Para la concejala Marina Pineda, el proyecto presupuestario del Principado «refleja claramente su apuesta por implementar políticas que atienden a las necesidades reales de la ciudadanía». Destaca las partidas destinadas «al refuerzo de las inversiones en la sanidad pública, no solo con la ampliación de Cabueñes, sino también con la mejora de los centros de salud», así como las orientadas a la reforma de centros educativos o a la vivienda, «con casi tres millones para mejorar el parque de vivienda pública a pesar de la negativa del Ayuntamiento a ceder suelo para ello».

La edil también señala la inversión en «infraestructuras esenciales» como los accesos al puerto de El Musel por Aboño y el derribo del viaducto de Carlos Marx, ligado al desarrollo del plan de vías. Y añade a estas inversiones directas el gasto corriente que llegará a Gijón «para la mejora de los servicios sanitarios y educativos y los servicios sociales o para la diversificación industrial».