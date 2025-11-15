El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Intervención de los bomberos en la azotea del edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando, el pasado mes de marzo. José Simal

El PP de Gijón exige al Principado una «actuación urgente» para frenar el deterioro del edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando

«Cada día que pasa será más difícil hacer una restauración del edificio y volverlo a poner en funcionamiento», advirtió Andrés Ruiz en la Comisión de Hacienda de la Junta General

E. C.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:06

El presidente del Partido Popular de Gijón y diputado en la Junta General Andrés Ruiz reclamó este viernes en la Comisión de Hacienda de ... la Junta General al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, una «actuación urgente» del Gobierno asturiano para evitar que el edificio de los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando continúe deteriorándose «tras once años de cierre y abandono».

