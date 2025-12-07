El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas

Si Asturias celebrara hoy sus elecciones autonómicas, el Partido Popular sería el partido más votado en Gijón, con un 30,3% de los ... votos, según una encuesta elaborada para el PP por GAD3 y a la que ha tenido acceso EL COMERCIO. El dato, a un año y medio de unos comicios que el calendario electoral fija para mayo de 2027, no es baladí dado el peso demográfico del concejo, el más poblado de Asturias, y a la vista del último precedente.

Hay que remontarse tres décadas atrás, hasta 1995, para encontrar al PP liderando los resultados de unas autonómicas en Gijón. Ese año, con Sergio Marqués como candidato, los populares lograron el apoyo de un 42,2% de los electores gijoneses, con casi once puntos y 16.000 votos de diferencia sobre la segunda fuerza más votada, un PSOE que entonces optaba a la reelección de Antonio Trevín. Los más de 64.000 sufragios recibidos en el concejo representaron casi una cuarta parte (23,6%) de los 272.000 que obtuvo en toda Asturias y que acabaron aupándole a la presidencia del Principado.

Desde entonces, el Partido Popular nunca ha logrado volver a colocarse como la primera fuerza autonómica en Gijón, viéndose superado a lo largo de este tiempo por multitud de partidos. Hasta el punto de que en las elecciones al Principado de 2019 quedó relegado al quinto puesto, con apenas 15.000 votos, si bien en los comicios siguientes, los de 2023, volvió a recuperar al menos la segunda plaza.

Una tendencia nacional

Pero ahora el viento sopla a favor del partido que lidera Álvaro Queipo, a quien la dirección nacional del partido ya ha confirmado como candidato para 2027. «En todos los territorios se está viendo un desplazamiento del electorado hacia el bloque de la derecha», señala Javier Sánchez, consultor de investigación de GAD3, que apunta cómo esa misma dinámica queda reflejada en su encuesta en Gijón, que fue realizada por teléfono a 602 mayores de 18 años entre los días 24 y 26 de noviembre. «La clave será hasta qué punto el PP es capaz de evitar fugas hacia otras opciones del mismo bloque y de mantener la transferencia que está recibiendo de votantes socialistas», explica. Añade que en el caso de la competencia con Foro es habitual que el electorado de esta formación en el ámbito local «preste votantes a otras formaciones en el ámbito autonómico».

A falta de conocer aspectos como la forma en la que las distintas formaciones concurrirán a las próximas elecciones autonómicas –principalmente, si habrá coalición entre Foro y PP–, según la encuesta el PP de Asturias obtendría en Gijón un 30,3% de los votos, mejorando así el 30% de los comicios regionales de 2023. El PSOE, por su parte, caería del 35,6% de hace dos años al 29,9%, un resultado que le relegaría a la segunda posición. Vox repetiría como la tercera fuerza más votada en el concejo, pasando del 10,7% de 2023 a un 17,4%. La cuarta posición sería para IU –que en 2023 se presentó en coalición con Izquierda Asturiana y Más País–, con un 7,4% de los votos frente al 6,5% de la última cita electoral.

Foro sería quinto en el concejo en las elecciones autonómicas, con el apoyo del 6,5% de los electores gijoneses, cuando hace dos años le respaldaron un 7,1%. Y la candidatura al Principado de Podemos se quedaría en el 4,2%, lo que también supondría un descenso con respecto al 4,9% que obtuvo en 2023.

Por bloques, de acuerdo con estos resultados, el centro derecha (PP, Vox y Foro) sería la opción mayoritaria entre los votantes de Gijón para tomar las riendas de la región, con el respaldo de un 54,5% de los electores. Por su parte, los principales partidos de la izquierda (PSOE, IU y Podemos) se quedarían con un 41,5% –13 puntos por debajo–, con Izquierda Unida como el único que mejora su peso en el electorado con respecto al resultado de hace dos años.

Desplazamiento a la derecha

Quedarían por repartir ideológicamente el 2,5% de votantes que en la encuesta han optado por la opción 'otro partido', decisión que que también se reduce con respecto a los resultados de 2023, cuando los votos a otras formaciones sumaron el 3,6%. En esa ocasión sí existía una gran igualdad entre bloques, prácticamente un empate técnico, con un 48,9% de votantes en el centro derecha (si a los tres partidos ya mencionados se le suma el 1,1% de votos que obtuvo Ciudadanos) y un 48,1% en la izquierda (contando el 0,7% de Pacma y el 0,4% de Verdes-Equo).

«El desplazamiento del voto hacia la derecha que se ve en esta encuesta es coherente con lo que estamos comprobando en todos los territorios, y que en unos casos es más marcado que en otros», explica Javier Sánchez. Recuerda que Asturias es una región con fuerte tradición de la izquierda, por lo que «la dinámica no es tan intensa como en otros sitios», pero pese a ello «sí existe ese corrimiento». Y apunta otra peculiaridad en lo que respecta a las transferencias de voto dentro del propio bloque de la izquierda. «A nivel nacional se ve un PSOE que sufre y se está desgastando, pero lo hacen más los partidos que orbitan a su izquierda y que se están desmembrando, por lo que los socialistas retienen buena parte de ese electorado de izquierdas. Pero en Asturias hay dos izquierdas fuertes con representación, que son IU y Podemos, y el que sufre el desgaste sí es el PSOE», detalla. Añade que además de «una fuga evidente» de votantes hacia el PP, uno de los hándicaps del PSOE es «que buena parte de su electorado está en la indecisión».

En su encuesta, GAD3 preguntó sobre el grado de satisfacción con la gestión de los gobiernos local, autonómico y central, que dio resultados muy diferentes. El Gobierno de Pedro Sánchez obtuvo un rotundo suspenso, con un 55% de los encuestados calificando su gestión como «mala» y solo un 19% que la consideran «buena». Entre los votantes socialistas, únicamente un 46% ven como «buena» la labor del Gobierno central, porcentaje que se eleva hasta el 65% en el caso de quienes hace dos años votaron por IU. Del PP, solo la califica así un 4% de los electores, y de Foro, el 3%. Por edades, el menor respaldo a la gestión de Sánchez está entre los encuestados de 18 a 29 años (solo la ven «buena» el 12%), mientras que el mayor apoyo se da entre los de más de 65 años (22%). Y por actividad, quienes menos apoyan al Gobierno central son los autónomos (13%).

La gestión del gobierno local, sin embargo, es calificada como «buena» por un 44% de los encuestados (entre ellos el 50% de los votantes del PP y el 62% de los votantes de Foro), y «mala» solo por un 10%. En el caso del Gobierno de Adrián Barbón, la valoración como «buena» se queda en el 29%, muy por debajo del 49% que la ve regular y cerca del 23% que la considera «mala».