El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ciudadano deposita su voto en la urna. EFE

El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas

Una encuesta de GAD3 le otorga el 30,3% de los votos en el concejo si hoy hubiera comicios regionales, algo que no ocurría desde 1998

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Si Asturias celebrara hoy sus elecciones autonómicas, el Partido Popular sería el partido más votado en Gijón, con un 30,3% de los ... votos, según una encuesta elaborada para el PP por GAD3 y a la que ha tenido acceso EL COMERCIO. El dato, a un año y medio de unos comicios que el calendario electoral fija para mayo de 2027, no es baladí dado el peso demográfico del concejo, el más poblado de Asturias, y a la vista del último precedente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  6. 6 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  7. 7 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  8. 8 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  9. 9 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos
  10. 10

    Natalio Grueso: de la élite de Hollywood a vivir fugado y entre rejas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas

El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas