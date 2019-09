Las prácticas, dispersas desde la Laboral a Moreda Martes, 1 octubre 2019, 00:53

La propuesta presentada por el anterior equipo de gobierno para la implantación en Gijón del grado de Actividad Física y Deporte, que según señaló esta semana la alcaldesa «es la que sigue viva en los mismos términos salvo que me pidan que haga otra», incluía varias instalaciones deportivas para que los estudiantes pudieran desarrollar en ellas sus prácticas. Se trata, no obstante, de espacios muy dispersos que incluyen el patinódromo de Moreda, la piscina de El Llano, el Palacio de Deportes y las instalaciones deportivas del entorno de la Laboral. Estas últimas fueron cedidas recientemente por el Principado al Ayuntamiento para su recuperación, pero la Universidad no formaba parte de ese acuerdo.

La memoria de la Universidad para la implantación del nuevo grado cifra en 26 horas por semana las necesidades de uso de las instalaciones deportivas.