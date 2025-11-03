El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Promoción de 250 viviendas en el antiguo solar de Peritos que se destinarán íntegramente al alquiler asequible para jóvenes y debe estar finalizada en junio de 2026 Juan Carlos Román

El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

El módulo lleva tres años congelado en 2.124 euros el metro cuadrado y los promotores piden elevarlo entre un 25 y un 40% por la subida de sus costes

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:38

Comenta

El precio fijado por el Principado para el módulo de la vivienda protegida, que los promotores inmobiliarios consideran «totalmente desfasado respecto a la realidad del ... aumento de los costes de construcción», está obstaculizando de manera importante su desarrollo en Gijón. Esa circunstancia, sumada a la escasez de suelo, está actuando de lastre en un momento de gran necesidad de esta tipología residencial en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  8. 8 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  9. 9 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  10. 10 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción

El precio fijado por el Principado para la vivienda protegida frena su construcción